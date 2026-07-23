Με αντίδραση, ποιότητα και χαρακτήρα, ο ΠΑΟΚ πέρασε νικηφόρα από την «Arena Lublin», επικρατώντας της Ντινάμο Κιέβου με 3-2 στο πρώτο παιχνίδι για τον 2ο προκριματικό γύρο του Europa League. Παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ από τα πρώτα λεπτά, ο «Δικέφαλος του Βορρά» ανέτρεψε την κατάσταση και απέκτησε προβάδισμα ενόψει της ρεβάνς στην Τούμπα, που θα διεξαχθεί την ερχόμενη Πέμπτη (30/7).

Οι Ουκρανοί άνοιξαν το σκορ μόλις στο 3′, όταν οι Γκερέρο και Ντούμπιντσακ συνεργάστηκαν από τα αριστερά, με τον Μπράζκο να εκτελεί τον Παβλένκα από το ύψος της περιοχής για το 1-0.

Τα προβλήματα για τον ΠΑΟΚ αυξήθηκαν λίγο αργότερα, καθώς ο Τάχα Άλι τραυματίστηκε στον ώμο και αναγκάστηκε να αποχωρήσει. Ωστόσο, λίγο πριν αντικατασταθεί από τον Τάισον, οι «ασπρόμαυροι» έφτασαν στην ισοφάριση. Στο 13′, ο Ζίβκοβιτς τροφοδότησε ιδανικά τον Κωνσταντέλια και ο νεαρός μεσοεπιθετικός νίκησε τον Νέσερετ για το 1-1.

Το γκολ άλλαξε τη ροή της αναμέτρησης, με τον ΠΑΟΚ να παίρνει τον έλεγχο και να δημιουργεί προϋποθέσεις για την ανατροπή. Η υπεροχή των παικτών του Αλέσιο Λίσι καρποφόρησε στο 38′. Έπειτα από φάση διαρκείας και όμορφη προσπάθεια του Κωνσταντέλια, η μπάλα έφτασε στον Ζαφείρη, ο οποίος με διαγώνιο σουτ από κοντινή απόσταση διαμόρφωσε το 2-1.

Ο ΠΑΟΚ μπήκε δυνατά και στο δεύτερο ημίχρονο, βρίσκοντας τρίτο γκολ στο 51′. Ο Σανταμαρία επιχείρησε δυνατό σουτ έξω από την περιοχή και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, δίνοντας σημαντικό προβάδισμα στην ελληνική ομάδα.

Η Ντινάμο προσπάθησε να επιστρέψει στο παιχνίδι ανεβάζοντας την πίεσή της μετά το 70′. Στο 77′ ο Λόνβαϊκ μείωσε σε 3-2, ενώ έξι λεπτά αργότερα ο Πανομαρένκο σημάδεψε το δοκάρι. Οι Ουκρανοί πίεσαν μέχρι το τελευταίο σφύριγμα, όμως ο Παβλένκα πραγματοποίησε καθοριστικές επεμβάσεις, διατηρώντας το προβάδισμα του ΠΑΟΚ.

Στην τελευταία φάση της αναμέτρησης, οι Θεσσαλονικείς άγγιξαν και τέταρτο γκολ, όμως ο Καμαρά σταμάτησε στο δοκάρι.

ΠΑΟΚ (Αλέσιο Λίσι): Παβλένκα, Κένι, Χατζηδιάκος (83’ Ελουστόντο), Μιχαηλίδης, Γκόμεζ, Σανταμαρία, Ζαφείρης (77’ Καμαρά), Ζίβκοβιτς (83’ Χατσίδης), Κωνσταντέλιας, Άλι (λ.τρ. 14’ Τάισον), Μύθου (77’ Γερεμέγεφ).