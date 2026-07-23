Η FIBA επισημοποίησε την έδρα της αναμέτρησης της Εθνικής Ελλάδας με την Ισπανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με το παιχνίδι να φιλοξενείται στο «T-Center».

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα μπαίνει σε ένα ιδιαίτερα κρίσιμο «παράθυρο» στα τέλη Αυγούστου, καθώς στις 28 του μήνα θα αντιμετωπίσει την Ουκρανία στη Ρίγα, ενώ τρεις ημέρες αργότερα, στις 31 Αυγούστου, θα κοντραριστεί με τη «φούρια ρόχα» σε μια αναμέτρηση με μεγάλο βαθμολογικό ενδιαφέρον.

Όπως ανακοίνωσε η FIBA, ο αγώνας απέναντι στους Ισπανούς θα διεξαχθεί στο «T-Center», όπου η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη θα επιδιώξει ένα αποτέλεσμα που μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό στη μάχη για την πρόκριση στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Αυτή τη στιγμή η Ισπανία, με προπονητή τον Τσους Ματέο, βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση με απολογισμό 5 νίκες και 1 ήττα, ενώ η Ελλάδα έχει ρεκόρ 3-3, έχοντας πληρώσει τις απρόσμενες ήττες από Ρουμανία και Πορτογαλία.