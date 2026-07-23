To σενάριο για Γιάρεμτσουκ και η… πίστη για Κλέιτον

Ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ εξακολουθεί να ανήκει στον Ολυμπιακό και στην προετοιμασία έχει καλύψει σχεδόν μόνος του τη θέση του σέντερ φορ, λόγω των απουσιών των Ελ Κααμπί και Ταρέμι. Αναμένεται να βρίσκεται κανονικά στην αποστολή για το ματς με τη Ναϊμέγκεν, όμως το ενδιαφέρον της Λιόν παραμένει ενεργό. Αν η μεταγραφή προχωρήσει και οι δύο ομάδες διασταυρωθούν στα ευρωπαϊκά πλέι οφ, ο Ουκρανός δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής απέναντι στους «ερυθρόλευκους», δημιουργώντας ένα ιδιαίτερο σενάριο. Οσον αφορά τον Κλέιτον, ο Βραζιλιάνος δεν έχει πείσει, αλλά στον Ολυμπιακό μόνο… θετικοί στην παραχώρησή του δεν είναι!

Παναθηναϊκός: Οι επόμενες κινήσεις και ο Τουμπά

Η αναζήτηση ενός «8αριού» εξακολουθεί να αποτελεί τη βασική προτεραιότητα του Παναθηναϊκού. Ωστόσο, το μεταγραφικό πλάνο δεν αποκλείεται να ανοίξει και για άλλες θέσεις. Αν αποχωρήσει ο Πελίστρι, οι «πράσινοι» θα κινηθούν για εξτρέμ, ενώ παραμένει στο τραπέζι και η ενίσχυση στο κέντρο της άμυνας. Στο μέτωπο των αποχωρήσεων, πέρα από τους παίκτες που ήδη βρίσκονται εκτός πλάνων, διαθέσιμος για παραχώρηση θεωρείται πλέον και ο Τουμπά, εφόσον προκύψει πρόταση που θα ικανοποιεί την ΠΑΕ.

Περιμένοντας το ρευστό του Ντιαντί…

Η αποστολή του Άρη βρίσκεται ήδη στην Ιταλία για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, όμως το ρόστερ απέχει ακόμη από την εικόνα που είχε αρχικά σχεδιαστεί. Στη Θεσσαλονίκη έχουν αρχίσει οι συζητήσεις γύρω από τη μεταγραφική πολιτική της διοίκησης, καθώς οι κινήσεις μέχρι στιγμής είναι περιορισμένες. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως φέτος δίνεται μεγαλύτερη βαρύτητα στην οικονομική ισορροπία, με το μοντέλο «έσοδα-έξοδα» να υπερισχύει μιας πιο επιθετικής επενδυτικής στρατηγικής. Παράλληλα, αρκετοί συνδέουν την καθυστέρηση στις επόμενες κινήσεις με την αναμονή των χρημάτων από την πώληση του Ντιαντί στην Αλ Ντιρίγια.

Ο Ελίασον παραμένει στην έξοδο

Ο Νίκλας Ελίασον συνεχίζει να μην υπολογίζεται ως βασική επιλογή από τον Μάρκο Νίκολιτς. Ο Σουηδός εξτρέμ δεν πήρε ουσιαστικό χρόνο ούτε στα φιλικά προετοιμασίας και στην ΑΕΚ εμφανίζονται θετικοί στο ενδεχόμενο αποχώρησής του, είτε με μεταγραφή είτε με δανεισμό. Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχει φτάσει κάποια επίσημη πρόταση που να αλλάζει τα δεδομένα.

Δεν αρκούν μόνο οι μεταγραφές στον Ολυμπιακό…

Στο λιμάνι γνωρίζουν πως η δουλειά δεν αφορά αποκλειστικά τις προσθήκες. Οι «Ερυθρόλευκοι» εξακολουθούν να έχουν επτά ποδοσφαιριστές με μη κοινοτικό διαβατήριο και καλούνται να προχωρήσουν σε αποχωρήσεις, ώστε να αποφύγουν τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν την περασμένη σεζόν με τη διαχείριση των διαθέσιμων θέσεων. Εξάλλου, εκτός από μεταγραφές, η ομάδα χρειάζεται και έσοδα!

Η ΑΕΚ επιμένει για Κάνγκουα, αλλά υπάρχει… αστερίσκος

Από το Ισραήλ επιμένουν ότι η ΑΕΚ ανέβασε την πρότασή της στα 4,5 εκατ. ευρώ για τον Κάνγκουα, χωρίς όμως να μεταπείσει τη Χάποελ Μπερ Σεβά, που δεν θέλει να τον παραχωρήσει. Την ίδια ώρα, πληροφορίες αναφέρουν ότι και ο δεύτερος χαφ που εξετάζουν οι «κιτρινόμαυροι» έχει ήδη αγωνιστεί στα φετινά προκριματικά ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Αυτό σημαίνει πως, αν αποκτηθεί, δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στα πλέι οφ του Champions League. Ακόμα ένα εμπόδιο στον σχεδιασμό, αλλά υπάρχει και τρίτη λύση. Να δούμε σε ποιο πλάνο θα καταλήξει η ΑΕΚ…