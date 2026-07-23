Κάποτε η Serie A ήταν το κορυφαίο ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα στον κόσμο. Πριν από την οικονομική εκτόξευση της Premier League, πριν από τα δισεκατομμύρια της Σαουδικής Αραβίας, πριν από την άνοδο της Τουρκίας και το ενδιαφέρον της κινεζικής αγοράς, η Ιταλία αποτελούσε τον απόλυτο προορισμό για τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές. Σήμερα, όμως, η εικόνα είναι εντελώς διαφορετική.

Οι μεγάλες μεταγραφές και τα τεράστια συμβόλαια πραγματοποιούνται πλέον αλλού. Στην Αγγλία, η Τσέλσι δαπανά 137 εκατ. ευρώ για τον Μόργκαν Ρότζερς, η Μάντσεστερ Σίτι πήρε τον Έλιοτ Άντερσον έναντι 135 εκατ. ευρώ, ενώ ο Σάντρο Τονάλι πήγε με μεταγραφή 107 εκατ. ευρώ στην Τότεναμ. Την ίδια στιγμή, ο Παλέστρα φέρεται να απέρριψε την Ίντερ για συμβόλαιο με διπλάσιες αποδοχές.

Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στην Τουρκία, όπου ο Μέισον Γκρίνγουντ προτίμησε τη Φενέρμπαχτσε αντί της Ρόμα χάρη στις ετήσιες απολαβές των 10 εκατ. ευρώ, ενώ στη Σαουδική Αραβία οι σύλλογοι συνεχίζουν να προσελκύουν ποδοσφαιριστές, προπονητές και μεγάλες προσωπικότητες του ποδοσφαίρου με εξωπραγματικές οικονομικές προτάσεις.

Ο ιστορικός ατζέντης Ντάριο Κανόβι μίλησε στη La repubblica με μελανά χρώματα την κατάσταση του ιταλικού ποδοσφαίρου.

«Η Serie A είναι ένα παλιό, βαρετό και μη ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Είναι ξεπερασμένο. Ποιος θα πληρώσει ακριβά για τηλεοπτικά δικαιώματα όταν βλέπει ένα Γιουβέντους-Μίλαν 0-0 χωρίς ούτε μία τελική στην εστία; Αν η φιλοσοφία μας παραμένει “πρώτα να μην δεχτούμε γκολ” και όχι “να προσφέρουμε θέαμα”, δεν μπορούμε να ανταγωνιστούμε τα κορυφαία πρωταθλήματα», υποστηρίζει.

Τα οικονομικά στοιχεία επιβεβαιώνουν τη μεγάλη απόσταση που χωρίζει πλέον την Ιταλία από τους ανταγωνιστές της. Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της UEFA, η Premier League εισπράττει περίπου 3,4 δισ. ευρώ ετησίως από τηλεοπτικά δικαιώματα, ενώ η Serie A περιορίζεται σε λίγο πάνω από 1 δισ. ευρώ. Τα συνολικά έσοδα των ιταλικών συλλόγων φτάνουν τα 3 δισ. ευρώ, τη στιγμή που οι αγγλικοί ξεπερνούν τα 7,5 δισ., ενώ ακόμη και η Bundesliga και η La Liga παρουσιάζουν υψηλότερες επιδόσεις.

Ο Κανόβι, πάντως, δεν περιορίζει την κριτική του μόνο στο προϊόν του πρωταθλήματος. Θεωρεί ότι σημαντικό μέρος της ευθύνης βαραίνει και τους ίδιους τους ποδοσφαιριστές, αλλά και τους εκπροσώπους τους.

«Οι ποδοσφαιριστές έχουν γίνει υπερβολικά άπληστοι. Για πολλούς, τα χρήματα μετρούν περισσότερο από τη φανέλα, την πόλη ή την ποιότητα ζωής. Ευθύνη έχουν και όσοι τους εκπροσωπούν, γιατί συχνά ενδιαφέρονται περισσότερο για την προμήθειά τους παρά για την ποδοσφαιρική εξέλιξη του παίκτη», σημειώνει.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και ο Σιλβάνο Μαρτίνα, πρώην ατζέντης του Τζανλουίτζι Μπουφόν, ο οποίος θεωρεί ότι η οικονομική ανισορροπία έχει καταστήσει αδύνατο για τις ιταλικές ομάδες να ανταγωνιστούν τις κορυφαίες αγορές.

«Μπορείς να πετύχεις και χωρίς ατελείωτα χρήματα, όμως ακόμη και η Μίλαν του Μπερλουσκόνι είχε κορυφαίους παίκτες. Οι ιταλικοί σύλλογοι εντοπίζουν πρώτοι τα ταλέντα, αλλά στη συνέχεια εμφανίζονται άλλες ομάδες που προσφέρουν τα τριπλάσια χρήματα. Έτσι είναι αδύνατο να ανταγωνιστείς», τονίζει.

Η εικόνα της Serie A έχει αλλάξει ριζικά. Από το πρωτάθλημα που συγκέντρωνε τους μεγαλύτερους αστέρες του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, εξελίσσεται σταδιακά σε μια αγορά που δυσκολεύεται να κρατήσει ή να προσελκύσει κορυφαία ονόματα, βλέποντας το χάσμα με τις ισχυρότερες λίγκες να μεγαλώνει χρόνο με τον χρόνο.