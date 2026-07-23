Ο Χεφτέ Μπετανκόρ δεν θα συνεχίσει την παρουσία του στον Ολυμπιακό, καθώς ο Ισπανός επιθετικός επιστρέφει στην πατρίδα του για λογαριασμό της Λας Πάλμας.

Ο ισπανικός σύλλογος ανακοίνωσε την απόκτηση του 33χρονου φορ, με τις δύο πλευρές να έρχονται σε συμφωνία για συμβόλαιο διάρκειας τριών ετών. Για τον Μπετανκόρ η μετακίνηση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς πρόκειται για την ομάδα στην οποία έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα μέσα από τις ακαδημίες της.

Την περασμένη αγωνιστική περίοδο ο Ισπανός επιθετικός αγωνίστηκε ως δανεικός στην Αλμπαθέτε, πραγματοποιώντας μια ιδιαίτερα παραγωγική σεζόν. Σε συνολικά 43 συμμετοχές κατάφερε να σημειώσει 18 γκολ, αποτελώντας έναν από τους σημαντικότερους επιθετικούς της ομάδας.

Πλέον, ο Μπετανκόρ επιστρέφει στη Λας Πάλμας, όπου θα συνεχίσει την καριέρα του με στόχο να προσφέρει εμπειρία και λύσεις στην επιθετική γραμμή του συλλόγου.