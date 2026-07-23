Ο Μανώλης Σάλιακας αναμένεται να ενσωματωθεί άμεσα στην προετοιμασία του Ολυμπιακού στην Ολλανδία, προκειμένου να αποτελέσει μία ακόμη επιλογή για τη δεξιά πλευρά της άμυνας, δίπλα στον Μαφέο.

Ο Έλληνας διεθνής μπακ βρίσκεται ήδη καθ’ οδόν για το προπονητικό κέντρο των «ερυθρόλευκων» και μέσα στις επόμενες ώρες θα τεθεί στη διάθεση της τεχνικής ηγεσίας. Η άφιξή του ουσιαστικά σηματοδοτεί την ολοκλήρωση της μεταγραφής του από τη Ζανκτ Πάουλι στον Πειραιά.

Οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές είχαν παρουσιάσει δυσκολίες το τελευταίο διάστημα, καθώς η γερμανική ομάδα αύξησε τις απαιτήσεις της για την παραχώρηση του 30χρονου ποδοσφαιριστή. Ο Ολυμπιακός, ωστόσο, επέμεινε στην προσπάθειά του και τελικά οι δύο σύλλογοι έφτασαν σε συμφωνία, με το ποσό της μεταγραφής να κινείται κοντά στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ.

Ο Σάλιακας επιστρέφει σε γνώριμα λημέρια, καθώς αποτελεί προϊόν των ακαδημιών του Ολυμπιακού. Το καλοκαίρι του 2019 αποχώρησε από τον σύλλογο ως ελεύθερος, συνεχίζοντας την καριέρα του στη Λαμία και στη συνέχεια στον ΠΑΣ Γιάννινα, όπου ξεχώρισε με τις εμφανίσεις του.

Οι επιδόσεις του στην Ελλάδα του έδωσαν την ευκαιρία να κάνει το επόμενο βήμα στο εξωτερικό, με τη μεταγραφή του στη Ζανκτ Πάουλι το 2022. Εκεί καθιερώθηκε σε υψηλό επίπεδο και πλέον επιστρέφει στον Ολυμπιακό με στόχο να προσφέρει εμπειρία, ένταση και λύσεις στην αμυντική γραμμή των Πειραιωτών.