Η Εθνική ομάδα πόλο ανδρών της Ελλάδας πανηγύρισε μια σπουδαία νίκη με 14-13 επί του Μαυροβουνίου στο Σίδνεϊ και εξασφάλισε το εισιτήριο για τα ημιτελικά του Super Final του World Cup. Καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία της είχε το εντυπωσιακό ξεκίνημα, αλλά και η ψυχραιμία που έδειξε στα κρίσιμα τελευταία λεπτά.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα πήρε τη νίκη στον προημιτελικό της διοργάνωσης και συνεχίζει την πορεία του με στόχο μια ακόμη σημαντική διάκριση σε μεγάλη διεθνή διοργάνωση.

Η Ελλάδα μπήκε με εξαιρετικό τρόπο στο παιχνίδι και από το πρώτο κιόλας οκτάλεπτο έδειξε τις διαθέσεις της. Με επιθετικό πλουραλισμό και αποτελεσματικότητα στην επίθεση, κατάφερε να προηγηθεί με 7-3, αποκτώντας από νωρίς σημαντικό πλεονέκτημα. Μάλιστα, η διαφορά έφτασε μέχρι και τα πέντε τέρματα, δίνοντας στην ελληνική ομάδα τον έλεγχο της αναμέτρησης.

Στο δεύτερο οκτάλεπτο η Ελλάδα πέτυχε δύο γκολ, ενώ δέχθηκε τρία, με την τρίτη περίοδο να ολοκληρώνεται με επιμέρους σκορ 3-4 υπέρ των αντιπάλων, οι οποίοι μείωσαν τη διαφορά και αύξησαν την πίεση.

Η Εθνική διατήρησε την ψυχραιμία της και παρέμεινε μπροστά στο σκορ. Η επιθετική της συνέπεια, σε συνδυασμό με τις σημαντικές αμυντικές παρεμβάσεις στα καθοριστικά σημεία, της επέτρεψαν να διαχειριστεί την ένταση του αγώνα.

Το φινάλε ήταν δραματικό, καθώς το Μαυροβούνιο μείωσε σε 14-13 μόλις οκτώ δευτερόλεπτα πριν από το τέλος, όμως η Ελλάδα άντεξε την πίεση και κράτησε τη μεγάλη πρόκριση.

Στα ημιτελικά του Super Final η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει την Ιταλία, η οποία ξεπέρασε το εμπόδιο της Γεωργίας με 18-12 στον άλλο προημιτελικό. Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για το Σάββατο 25 Ιουλίου στις 13:15.

Ελλάδα (Θοδωρής Βλάχος): Τζωρτζάτος, Χαλυβόπουλος 1, Σκουμπάκης 1, Γκιουβέτσης 2, Αργυρόπουλος 4, Παπαναστασίου 1, Πούρος, Καλογερόπουλος 1, Αλαγφραγκής 1, Κάκαρης 1, Νικολαΐδης, Γαρδίκας, Ανδρεάδης, Σπάχιτς 2.

Πέμπτη 23 Ιουλίου – Προημιτελικοί

Ιταλία – Γεωργία 18-12 (1)

Ελλάδα – Μαυροβούνιο 14-13 (2)

11:30 Ισπανία – Αυστραλία (3)

13:15 Ουγγαρία – Κροατία (4)



Σάββατο 25 Ιουλίου – Ημιτελικοί

11:30 Νικητής 3 – Νικητής 4

13:15 Ιταλία – Ελλάδα