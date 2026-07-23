Η προσπάθεια της Ιταλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας να πείσει τον Πεπ Γκουαρδιόλα να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της εθνικής ομάδας βρίσκεται σε κρίσιμο σημείο. Παρότι ο Ισπανός τεχνικός αποτελεί την πρώτη επιλογή του προέδρου Τζιοβάνι Μαλαγκό και των ανθρώπων που «τρέχουν» το πρότζεκτ της εθνικής, οι πιθανότητες συμφωνίας δεν θεωρούνται ιδιαίτερα μεγάλες.

Οι εκπρόσωποι της ομοσπονδίας παρουσίασαν στον Γκουαρδιόλα ένα ολοκληρωμένο πλάνο, με τον ίδιο να έχει κεντρικό ρόλο όχι μόνο στην πρώτη ομάδα, αλλά και στη συνολική αναδιοργάνωση του ιταλικού ποδοσφαίρου, από τις ακαδημίες έως την ανάπτυξη μιας νέας αγωνιστικής φιλοσοφίας.

Ωστόσο, ο 54χρονος προπονητής εμφανίζεται επιφυλακτικός. Έχει δεσμευτεί στην οικογένειά του ότι θα κάνει ένα διάλειμμα από την καθημερινότητα των πάγκων, ενώ δεν επιθυμεί να αναλάβει έναν ρόλο στον οποίο δεν θα μπορεί να αφιερωθεί ολοκληρωτικά. Παράλληλα, σημαντικό εμπόδιο αποτελεί και το οικονομικό, καθώς η ομοσπονδία φέρεται να προσφέρει περίπου 10 εκατ. ευρώ ετησίως, ενώ ο Γκουαρδιόλα ζητά σχεδόν τα διπλάσια.

Η Ιταλία, πάντως, δεν βιάζεται να κλείσει το θέμα. Ο Μαλαγκό ξεκαθάρισε ότι δεν αναμένονται άμεσες ανακοινώσεις για τον νέο ομοσπονδιακό τεχνικό, δίνοντας χρόνο στην υπόθεση του Γκουαρδιόλα.

Εφόσον η απάντηση του Ισπανού είναι αρνητική, η διαδικασία επιλογής αναμένεται να ξεκινήσει ουσιαστικά από την αρχή. Αντρέα Πίρλο, Ρομπέρτο Μαντσίνι και Αντόνιο Κόντε παραμένουν στο κάδρο, με τον τελευταίο να συγκεντρώνει σημαντική υποστήριξη από τις ομάδες της Serie A, χάρη στην εμπειρία και τις εγγυήσεις που προσφέρει.

Ο ίδιος ο Μαντσίνι δήλωσε πως δεν έχει δεχθεί καμία επαφή από την ομοσπονδία, παραδεχόμενος πάντως ότι η θέση του ομοσπονδιακού τεχνικού είναι ιδιαίτερα ελκυστική για πολλούς προπονητές.

Προς το παρόν, η Ιταλία περιμένει την οριστική απόφαση του Πεπ Γκουαρδιόλα, γνωρίζοντας ότι από αυτήν θα εξαρτηθούν οι επόμενες κινήσεις για τον πάγκο της «Σκουάντρα Ατζούρα».