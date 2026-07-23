Ο Μάριο Χεζόνια έχει θέσει ως βασικό στόχο την επιστροφή του στο NBA και, σύμφωνα με δημοσίευμα του BasketNews, απέρριψε προτάσεις από τρεις συλλόγους της EuroLeague, καθώς επιθυμεί να συνεχίσει την καριέρα του στην κορυφαία λίγκα του κόσμου.

Ο Κροάτης φόργουορντ εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να αποχωρήσει πρόωρα από τη Ρεάλ Μαδρίτης, παρά το πολυετές συμβόλαιο που τον δεσμεύει, ώστε να αγωνιστεί ξανά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπενθυμίζεται ότι είχε επιστρέψει στην Ευρώπη τον Φεβρουάριο του 2021, όταν άφησε το NBA για λογαριασμό του Παναθηναϊκού.

Την ίδια ώρα, η Marca ανέφερε πως η προθεσμία ενεργοποίησης της ρήτρας αποχώρησης για το NBA έχει εκπνεύσει, γεγονός που διατηρεί τη Ρεάλ σε ισχυρή διαπραγματευτική θέση. Ωστόσο, σύμφωνα με το BasketNews, ο Χεζόνια εξακολουθεί να έχει ως απόλυτη προτεραιότητα την επιστροφή του στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, απορρίπτοντας μάλιστα ενδιαφέρον από τρεις ομάδες της EuroLeague.

«Ο επόμενος σταθμός στην καριέρα του Μάριο Χεζόνια θα είναι το NBA, παρά τη φημολογία που αναπτύχθηκε το τελευταίο διάστημα στην Ευρώπη σχετικά με το μέλλον του», σημειώνει χαρακτηριστικά το BasketNews.

Το ίδιο δημοσίευμα προσθέτει ότι ο 30χρονος δεν έχει ακόμη καταλήξει σε συμφωνία με κάποια ομάδα του NBA. Η εξέλιξη της υπόθεσής του, πάντως, εκτιμάται ότι θα εξαρτηθεί σε σημαντικό βαθμό από τις αποφάσεις του ΛεΜπρόν Τζέιμς, καθώς αρκετοί σύλλογοι περιμένουν να ξεκαθαρίσει η δική του κατάσταση πριν κινηθούν στην αγορά των ελεύθερων παικτών, γεγονός που ενδέχεται να δημιουργήσει αλυσιδωτές εξελίξεις και στην περίπτωση του Χεζόνια.