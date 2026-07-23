Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται στην Ουγγαρία απέναντι στην Πάκσι, με στόχο να αποσπάσει τη νίκη που θα του δώσει σημαντικό προβάδισμα πρόκρισης στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League.

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ, στις δηλώσεις του στη συνέντευξη Τύπου της Τετάρτης, υπογράμμισε πως γνώριζε εξαρχής ότι η πίεση αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της θέσης στον Παναθηναϊκό, ακόμη πριν αποδεχθεί την πρόταση για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας.

Για το «τριφύλλι», η φετινή ευρωπαϊκή πορεία ξεκινά στα τέλη Ιουλίου, με τη φιλοδοξία να έχει διάρκεια και να επεκταθεί πέρα από τον χειμώνα του 2026.

Σε πρώτο πλάνο βρίσκεται η εξασφάλιση της συμμετοχής στη League Phase του Conference League, με τον Παναθηναϊκό να επιδιώκει δύο νίκες απέναντι στην Πάκσι. Ο Νίστρουπ έχει ξεκαθαρίσει πως η ομάδα δεν βρίσκεται ακόμη στο ιδανικό επίπεδο ετοιμότητας, κάτι που θεωρεί φυσιολογικό για τη συγκεκριμένη περίοδο.

Στο τελευταίο φιλικό προετοιμασίας απέναντι στη Ραπίντ Βιέννης αναδείχθηκαν οι αδυναμίες που υπάρχουν στο αμυντικό κομμάτι. Οι «πράσινοι» συνεχίζουν να δουλεύουν πάνω σε αυτές, με στόχο να μην επηρεάσουν την εικόνα και τα αποτελέσματά τους στις δύο αναμετρήσεις με την ουγγρική ομάδα. Εκτός αποστολής ο ανέτοιμος Κρίστιανσεν (αρ. μπακ), όπως και ο Σιώπης (χαφ) που αναμένεται να αποχωρήσει. Δεν είναι στη λίστα οι τραυματίες Καλάμπριa, Ίνγκασον, Πάλμερ – Μπράουν και Ντέσερς (φορ), όπως και οι Γέντβαϊ, Μπακασέτας, Πάντοβιτς που δεν υπολογίζονται.

Από την πλευρά της Πάκσι, ο προπονητής Γκιόργκι Μπόγκναρ έδειξε μέσα από τις δηλώσεις του πως έχει μελετήσει τον τρόπο παιχνιδιού που επιχειρεί να περάσει ο Νίστρουπ στον Παναθηναϊκό. Παράλληλα, αναγνώρισε ότι η ομάδα του θεωρείται το ξεκάθαρο αουτσάιντερ της αναμέτρησης.

Η πιθανή ενδεκάδα του Παναθηναϊκού (4-2-3-1): Πένια – Τσάπρας, Ντε Φράι, Κάτρης, Κυριακόπουλος – Τσέριν, Καμαρά – Γιάγκουσιτς, Αντίνο, Ζαρουρί – Τετέι