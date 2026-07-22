Το όνομα του Χοσέλου παραμένει στο μεταγραφικό προσκήνιο του ΠΑΟΚ, με νέο δημοσίευμα από την Ιταλία να αναφέρει πως αναμένεται συνάντηση ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο του SportMediaset, Οράσιο Ακομάντο, άνθρωποι του Δικεφάλου πρόκειται να ταξιδέψουν στη Μαδρίτη, προκειμένου να πραγματοποιήσουν επαφές με την πλευρά του 36χρονου Ισπανού επιθετικού. Ο Χοσέλου φέρεται να αποτελεί την πρώτη επιλογή των «ασπρόμαυρων» για την ενίσχυση της κορυφής της επίθεσης.

Ο Ακομάντο υποστηρίζει χαρακτηριστικά πως τις επόμενες ώρες είναι προγραμματισμένη συνάντηση στη Μαδρίτη μεταξύ της διοίκησης του ΠΑΟΚ και του Ισπανού φορ, ο οποίος βρίσκεται ψηλά στη λίστα της ομάδας του Αλέσιο Λίσι.

Ο Χοσέλου είναι ελεύθερος τις τελευταίες εβδομάδες, μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με την Αλ Γκαράφα του Πέδρο Μαρτίνς, και αναζητά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Ο ΠΑΟΚ έχει κινηθεί δυναμικά για την απόκτησή του, εξετάζοντας την περίπτωση ενός επιθετικού με μεγάλη εμπειρία στο κορυφαίο επίπεδο.

Ο Ισπανός επιθετικός διαθέτει σημαντικές παραστάσεις, έχοντας κατακτήσει το Champions League με τη Ρεάλ Μαδρίτης και το EURO 2024 με την εθνική Ισπανίας. Στην καριέρα του έχει φορέσει, μεταξύ άλλων, τις φανέλες των Θέλτα, Χόφενχαϊμ, Άιντραχτ Φρανκφούρτης, Ανόβερου, Στόουκ, Νιούκαστλ, Ντεπορτίβο Λα Κορούνια, Αλαβές και Εσπανιόλ, μετρώντας συνολικά 193 γκολ σε 577 συμμετοχές.