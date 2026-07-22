Ο Ολυμπιακός συνεχίζει την αναζήτησή του για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής και μετά την υπόθεση του Φαμπίνιο φέρεται να έχει ανοίξει δίαυλο επικοινωνίας και με τον Ρέμο Φρόιλερ.

Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Λούκα Μπεντόνι, οι Πειραιώτες έχουν ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με τον 34χρονο Ελβετό χαφ, ο οποίος αποχώρησε ως ελεύθερος από την Μπολόνια.

Ο έμπειρος μέσος προέρχεται από μια σεζόν με σημαντικό ρόλο στην εθνική ομάδα της Ελβετίας, ενώ αναζητά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Εκτός από τον Ολυμπιακό, ενδιαφέρον για την απόκτησή του φέρεται να έχει εκδηλώσει και η ΝΕΟΜ από τη Σαουδική Αραβία.

Ο Φρόιλερ διαθέτει πλούσια εμπειρία από το ιταλικό πρωτάθλημα, έχοντας αγωνιστεί για έξι χρόνια στην Αταλάντα, πριν πάρει μεταγραφή στη Νότιγχαμ Φόρεστ έναντι 8,3 εκατ. ευρώ. Το καλοκαίρι του 2023 μετακόμισε στην Μπολόνια, με την οποία κατέκτησε το Κύπελλο Ιταλίας.