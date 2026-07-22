Εφιαλτικές στιγμές έζησαν οι οπαδοί της Τίγκρε, καθώς το πούλμαν που τους μετέφερε πίσω στην Αργεντινή έγινε στόχος επίθεσης με πυροβολισμούς.

Οι φίλοι της ομάδας επέστρεφαν από το Μοντεβιδέο, μετά τη νίκη με 3-0 επί της Νασιονάλ για τα playoffs του Copa Sudamericana, όταν άγνωστοι άνοιξαν πυρ εναντίον του λεωφορείου.

#Tigre🐯 Podría haber sido una tragedia @CONMEBOL. VERGÜENZA. Responsabilidad de la policía local. Gente que está en los micros me confirma que "los liberaron" al salir del estadio y quedaron a merced. Hay heridos, no de gravedad, pero dos personas tuvieron que ser trasladadas. pic.twitter.com/z6hTcUJXyj — Luciano García (@garcialuciano27) July 22, 2026

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, οι σφαίρες διαπέρασαν τα τζάμια του πούλμαν, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο άτομα. Ευτυχώς, η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει ανησυχία και κανείς από τους δύο δεν βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση.

Όπως ανέφερε αυτόπτης μάρτυρας, το περιστατικό θα μπορούσε να είχε πολύ πιο σοβαρές συνέπειες, καθώς από καθαρή τύχη δεν υπήρξε κάποια απώλεια ζωής.

Η επίθεση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην Αργεντινή, με τις αρχές να ερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.