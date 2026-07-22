Ο «γάμος» της Ιταλίας με τον Πεπ Γκουαρδιόλα παραμένει το μεγάλο όνειρο των ανθρώπων της Σκουάντρα Ατζούρα, οι οποίοι συνεχίζουν να εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο συνεργασίας με τον Καταλανό προπονητή.

Η αποτυχία της Εθνικής Ιταλίας να εξασφαλίσει την παρουσία της σε τρίτο συνεχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο έχει προκαλέσει αλλαγές στο εσωτερικό της Ομοσπονδίας, με τους υπεύθυνους να αναζητούν τον προπονητή που θα οδηγήσει την ομάδα στην επόμενη ημέρα.

Οι φήμες για το ενδιαφέρον προς τον Γκουαρδιόλα ήταν γνωστές εδώ και καιρό, ωστόσο πλέον υπάρχει και επίσημη επιβεβαίωση πως οι δύο πλευρές έχουν ανοίξει δίαυλο επικοινωνίας.

Ο πρόεδρος της Ιταλικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, Τζιοβάνι Μαλαγκό, αποκάλυψε πως υπάρχουν επαφές με τον προπονητή της Μάντσεστερ Σίτι, υπογραμμίζοντας παράλληλα πως το οικονομικό κομμάτι δεν αποτελεί εμπόδιο για μια πιθανή συμφωνία.

Την ίδια στιγμή, δημοσιεύματα από την Ιταλία αναφέρουν πως ενεργό ρόλο στην προσπάθεια προσέγγισης του Γκουαρδιόλα φέρεται να έχει και ο Πάολο Μαλντίνι, ο οποίος αποτελεί ένα από τα πρόσωπα που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην υλοποίηση της μεγάλης αυτής κίνησης.