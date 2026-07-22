Ένας εκ των πλουσιότερων ανθρώπων στον κόσμο, ο Τζεφ Μπέζος, σύμφωνα με το Sky News, έχει δεχτεί πρόσκληση να εμπλακεί στην αγορά μετοχών της Λίβερπουλ.

Τις τελευταίες ώρες πληθαίνουν τα δημοσιεύματα που αφορούν τη μετοχική σύνθεση της Λίβερπουλ και τη φερόμενη διάθεση της FSG να παραχωρήσει ποσοστό της ομάδας.

Την ίδια ώρα, ιδιαίτερη σημασία έχει η επιβεβαίωση που έκανε η ιδιοκτήτρια εταιρεία των «Κόκκινων» στους Financial Times σχετικά με το 30% των μετοχών, καθώς αποκάλυψε πως βρίσκεται σε συζητήσεις με consortium υπό την ηγεσία του Αμίτ Μπάτια. Ο Βρετανοϊνδός δισεκατομμυριούχος, ο οποίος είναι γαμπρός του μεγιστάνα Λάκσμι Μιτάλ, γνωστού και ως «βασιλιά της χαλυβουργίας», εξετάζει την απόκτηση σημαντικού ποσοστού στη Λίβερπουλ.

Το Sky News, ωστόσο, προχώρησε ένα βήμα παραπέρα, φέρνοντας στο προσκήνιο ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα του παγκόσμιου επιχειρηματικού χώρου: τον Τζεφ Μπέζος.

Σύμφωνα με το βρετανικό Μέσο, ο ιδρυτής της Amazon έχει προσκληθεί από το consortium του Μπάτια προκειμένου να συμμετάσχει στην επένδυση στη Λίβερπουλ, με τα δημοσιεύματα από την Αγγλία να αναφέρουν πως η αξία της συμφωνίας θα μπορούσε να φτάσει το 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ.

Παρόλα αυτά, το Sky News σημειώνει πως θα αποτελούσε έκπληξη αν ο Μπέζος αποφάσιζε τελικά να επενδύσει στη Λίβερπουλ, παρά το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια έχουν εισρεύσει σημαντικά αμερικανικά κεφάλαια στην Premier League και γενικότερα στο ποδόσφαιρο.

Το δημοσίευμα υπενθυμίζει πως ο ιδιοκτήτης της Washington Post, με περιουσία που εκτιμάται στα περίπου 250 δισεκατομμύρια ευρώ, είχε εξετάσει και στο παρελθόν επενδύσεις στον αθλητισμό, με επίκεντρο το NFL, ωστόσο καμία από τις δύο φημολογούμενες κινήσεις του δεν προχώρησε.