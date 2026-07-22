Το Football Meets Data παρουσιάζει τις πιθανότητες της ΑΕΚ να βρεθεί στους ισχυρούς των playoffs του Champions League, ενόψει της κλήρωσης της 3ης Αυγούστου.

Η προσοχή της ΑΕΚ είναι στραμμένη στις αναμετρήσεις του δεύτερου προκριματικού γύρου του Champions League, καθώς τα αποτελέσματά τους θα κρίνουν σε μεγάλο βαθμό τη θέση της στην κλήρωση των playoffs.

Η Ένωση διεκδικεί την επιστροφή της στους ομίλους της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης για πρώτη φορά μετά το 2019 και στις 3 Αυγούστου θα μάθει τον αντίπαλό της. Ωστόσο, μέχρι τότε θα έχει ξεκαθαρίσει και αν θα τοποθετηθεί στους ισχυρούς ή στους ανίσχυρους της κλήρωσης, κάτι που μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό για τη συνέχεια.

🇷🇸 Crvena zvezda

🇵🇱 Lech Poznan

🇸🇰 Slovan Bratislava



…are all very close to winning their Q2 ties, which means that 🇬🇷 AEK Athens' chances of becoming seeded in 🔵 UCL PO dropped to 35%.



They now basically depend on 🇭🇷 Dinamo Zagreb v 🇨🇭 Thun tie:



1⃣ If Dinamo wins, and no… pic.twitter.com/LxrUPyxnAB — Football Meets Data (@fmeetsdata) July 21, 2026

Για να βρεθεί στο γκρουπ των ισχυρών, η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς χρειάζεται τον αποκλεισμό μίας ή και περισσότερων από τις Λεχ Πόζναν, Σλόβαν Μπρατισλάβας, Ντινάμο Ζάγκρεμπ και Ερυθρό Αστέρα. Ωστόσο, τα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων του δεύτερου προκριματικού γύρου δεν ήταν ιδιαίτερα ευνοϊκά για την ΑΕΚ, καθώς Λεχ, Σλόβαν και Ερυθρός Αστέρας πήραν προβάδισμα πρόκρισης, ενώ η Ντινάμο Ζάγκρεμπ απέσπασε ισοπαλία (1-1) στην έδρα της Τουν, αφήνοντας ανοιχτούς λογαριασμούς ενόψει της ρεβάνς.

Με βάση τα έως τώρα δεδομένα και τις προβολές του Football Meets Data, η ΑΕΚ συγκεντρώνει αυτή τη στιγμή ποσοστό 35% για να βρεθεί στους ισχυρούς της κλήρωσης των playoffs του Champions League.