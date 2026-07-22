Η υπόθεση του Κινγκς Κάνγκουα φαίνεται πως οδηγείται οριστικά σε αδιέξοδο για την ΑΕΚ, μετά την απόφαση της Χάποελ Μπερ Σεβά να χρησιμοποιήσει τον μέσο από τη Ζάμπια στην αναμέτρηση με τη Βίκινγκουρ για τα προκριματικά του Champions League.

Ο 27χρονος χαφ αγωνίστηκε βασικός και μάλιστα πέτυχε το γκολ της ισοφάρισης στο 51ο λεπτό, τρία λεπτά μετά το προβάδισμα των Ισλανδών με τον Χάνσεν. Ο Κάνγκουα αντικαταστάθηκε στο 71′, ενώ η Βίκινγκουρ πήρε τελικά τη νίκη με 2-1 χάρη στο δεύτερο προσωπικό τέρμα του Χάνσεν στο 86ο λεπτό.

Η συμμετοχή του στο συγκεκριμένο παιχνίδι σημαίνει ότι δεν μπορεί να αγωνιστεί με άλλη ομάδα στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις πριν από τη League Phase του Champions League, εξέλιξη που ουσιαστικά βάζει τέλος στο ενδιαφέρον της ΑΕΚ.

Πλέον, ο Χαβιέρ Ριμπάλτα στρέφει την προσοχή του στις εναλλακτικές λύσεις που έχει ήδη ξεχωρίσει για τη μεσαία γραμμή, με στόχο η ομάδα να αποκτήσει άμεσα έναν ποδοσφαιριστή που θα ενταχθεί στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας και θα είναι διαθέσιμος για τα καθοριστικά παιχνίδια των playoffs του Champions League.

Άλλωστε, ο Μάρκο Νίκολιτς είχε ξεκαθαρίσει από την προετοιμασία στην Ολλανδία ότι επιθυμεί άμεσα έναν χαφ με χαρακτηριστικά αντίστοιχα του Ορμπελίν Πινέδα, ώστε να προλάβει να τον ενσωματώσει στα πλάνα του ενόψει των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων της ομάδας.