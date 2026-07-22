Ο Ολυμπιακός συνεχίζει να εξετάζει την αγορά για την περαιτέρω ενίσχυση του ρόστερ του, με τη μεσαία γραμμή να παραμένει μία από τις βασικές προτεραιότητες των ανθρώπων της ομάδας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι «ερυθρόλευκοι» έχουν πραγματοποιήσει διερευνητικές επαφές για την περίπτωση του Φαμπίνιο, ενός ποδοσφαιριστή που είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τον σύλλογο. Ο 32χρονος Βραζιλιάνος μέσος κυκλοφορεί πλέον ελεύθερος στην αγορά, μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με την Αλ Ιτιχάντ, στην οποία αγωνίστηκε από το 2023 έως το 2026.

Ο διεθνής με την εθνική Βραζιλίας διαθέτει σπουδαίες παραστάσεις από το κορυφαίο επίπεδο, έχοντας φορέσει μεταξύ άλλων τις φανέλες της Λίβερπουλ και της Μονακό. Αγωνίζεται κυρίως ως αμυντικός μέσος, ωστόσο μπορεί να προσφέρει λύσεις και σε πιο προωθημένο ρόλο στον άξονα, ενώ κατά τη διάρκεια της καριέρας του έχει χρησιμοποιηθεί τόσο ως στόπερ όσο και στα άκρα της άμυνας.

Με ύψος 1,88 μ. και πλούσιο παλμαρέ, στο οποίο ξεχωρίζει η κατάκτηση του Champions League με τη Λίβερπουλ, ο Φαμπίνιο αποτελεί μία ιδιαίτερα αξιόλογη περίπτωση που βρίσκεται στο μεταγραφικό κάδρο του Ολυμπιακού.