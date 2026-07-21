Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει κάθε λόγο να εμφανίζεται ικανοποιημένος από την εικόνα που παρουσιάζει ο Ολυμπιακός στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας – Ο Ισπανός τεχνικός βλέπει την ομάδα να αφομοιώνει σταδιακά τις απαιτήσεις του και θεωρεί ότι το επίπεδο ανταγωνισμού έχει ανέβει αισθητά. Ιδιαίτερα θετικές είναι οι πρώτες εντυπώσεις του από τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα, αλλά και από τους μικρούς που έχει πάρει μαζί του στην προετοιμασία.

Οι νεαροί ποδοσφαιριστές που παίρνουν ευκαιρίες στην προετοιμασία του Ολυμπιακού, ποιοι έχουν ξεχωρίσει και ποιος έφυγε από το Λιμάνι και θα φοράει τη φανέλα της Μίλαν. Διαβάστε περισσότερα στο Sportdog.gr