Η ιταλική ομοσπονδία κάνει την ύστατη προσπάθεια για μια μεγάλη κίνηση στον πάγκο της εθνικής ομάδας, με τον Πεπ Γκουαρδιόλα να αποτελεί το μεγάλο όνειρο, αλλά τον δρόμο προς τη συμφωνία να παραμένει εξαιρετικά δύσκολος.

Οι Πάολο Μαλντίνι και Λεονάρντο έχουν ανοίξει δίαυλο επικοινωνίας με τον Καταλανό τεχνικό, σε μια προσπάθεια να τον πείσουν να αναλάβει την αναγέννηση της «Σκουάντρα Ατζούρα». Οι επαφές έχουν προχωρήσει σε ουσιαστικό επίπεδο, όμως η περίπτωση του άλλοτε προπονητή της Μάντσεστερ Σίτι παραμένει περίπλοκη, κυρίως λόγω των οικονομικών δεδομένων.

Ο Γκουαρδιόλα προέρχεται από ένα συμβόλαιο που άγγιζε τα 24,8 εκατομμύρια ευρώ μεικτά ετησίως, ενώ εξακολουθεί να διατηρεί σχέση με το City Football Group ως παγκόσμιος πρεσβευτής. Παράλληλα, ο ίδιος έχει εκφράσει την επιθυμία να απομακρυνθεί προσωρινά από την ένταση της προπονητικής και να αφιερώσει περισσότερο χρόνο στην οικογένειά του.

Παρότι ο Ισπανός τεχνικός άκουσε με ενδιαφέρον το πλάνο για την επόμενη ημέρα της Ιταλίας, δεν έδωσε θετική απάντηση, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να χρειαστεί περισσότερος χρόνος για την τελική απόφαση.

Ο πρόεδρος της ιταλικής ομοσπονδίας, Τζιοβάνι Μαλαγκό, υπογράμμισε ότι πριν από οποιαδήποτε μεγάλη επιλογή πρέπει να εξεταστούν τόσο η διάθεση του προπονητή όσο και οι οικονομικές απαιτήσεις του. Η πιθανότητα συνεργασίας με έναν τεχνικό υψηλού κόστους θα απαιτούσε πιθανή στήριξη από τη Serie A και τους χορηγούς.

Την ίδια στιγμή, η Ιταλία εξετάζει και εναλλακτικές λύσεις. Ο Αντρέα Πίρλο βρίσκεται ψηλά στη λίστα των Μαλντίνι και Λεονάρντο, καθώς θεωρείται ένας προπονητής με σύγχρονη φιλοσοφία και διαφορετική προσέγγιση, ικανός να οδηγήσει την εθνική σε μια νέα εποχή.

Στο τραπέζι παραμένει και το όνομα του Ρομπέρτο Μαντσίνι, ο οποίος διαθέτει ισχυρό δεσμό με την ομοσπονδία και υποστηρίζεται από τον Μαλαγκό. Ωστόσο, η τελική επιλογή αναμένεται να προκύψει μέσα από κοινή απόφαση της διοίκησης και του τεχνικού επιτελείου.