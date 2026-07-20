Την ομάδα, που θα προκριθεί από το ζευγάρι του β’ προκριματικού ανάμεσα στην Σπάρτακ Τρνάβα και τη βουλγαρική ΤΣΣΚΑ 1948, θα αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός στο πλαίσιο του τρίτου προκριματικού του Conference League. Ολα αυτά αν πρώτα αποκλείσει την ουγγρική Πάκσι!

Ο πρώτος αγώνας του «Τριφυλλιού» θα διεξαχθεί στις 6 Αυγούστου στην Αθήνα και η ρεβάνς εκτός έδρας στις 13 Αυγούστου!

Αν ο Παναθηναϊκός καταφέρει και πάρει δυο προκρίσεις στα Play – offs του Conference League και θα μάθει τον τρίτο του αντίπαλο στις 3 Αυγούστου και πάλι στη Νιόν.

Η κλήρωση του ΠΑΟΚ σε περίπτωση αποκλεισμού

Τον ηττημένο του ζευγαριού Καραμπάκ – ΤΣΣΚΑ Σόφιας θα αντιμετωπίσει στον 3ο προκριματικό του Conference ο ΠΑΟΚ, αν αποκλειστεί από τη Ντιναμό Κιέβου. Το πρώτο παιχνίδι θα πραγματοποιηθεί στο γήπεδο της Τούμπας στις 6 Αυγούστου, ενώ ο επαναληπτικός αγώνας θα διεξαχθεί στις 13 του ίδιου μήνα είτε στο Μπακού του Αζερμπαϊτζάν είτε στη γειτονική Σόφια της Βουλγαρίας.

Στο σενάριο που οι ασπρόμαυροι επικρατήσουν της Ντιναμό Κιέβου, θα αντιμετωπίσουν τον νικητή του ζευγαριού Χάμαρμπι – Άντερλεχτ, σε μία δύσκολη κλήρωση για τους Θεσσαλονικείς.