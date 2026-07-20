Η Ναιμέγκεν δεν ανήκει στα παραδοσιακά μεγάλα ονόματα του ολλανδικού ποδοσφαίρου, όμως τα τελευταία χρόνια έχει καταφέρει να αλλάξει επίπεδο και να διεκδικεί πλέον θέση ανάμεσα στις ανερχόμενες δυνάμεις της χώρας.

Από την επιστροφή της στην Eredivisie το 2021, ο σύλλογος έχει παρουσιάσει σταθερή πρόοδο και έφτασε δύο φορές πολύ κοντά στην κατάκτηση του πρώτου μεγάλου τροπαίου της ιστορίας του. Το 2024 και το 2026 έφτασε μέχρι τον τελικό του Κυπέλλου Ολλανδίας, χωρίς όμως να καταφέρει να σηκώσει την κούπα, γνωρίζοντας την ήττα από τη Φέγενορντ με 1-0 και την Άλκμααρ με 5-1 αντίστοιχα.

Η κορυφαία στιγμή της σύγχρονης ιστορίας της ήρθε στο περσινό πρωτάθλημα, όταν ολοκλήρωσε τη σεζόν στην 3η θέση της Eredivisie, την καλύτερη επίδοση που έχει καταγράψει ποτέ. Μάλιστα, ξεπέρασε ομάδες με μεγαλύτερη παράδοση και οικονομική δυναμική, όπως η Τβέντε και ο Άγιαξ, εξασφαλίζοντας την παρουσία της στα ευρωπαϊκά προκριματικά.

Η ευρωπαϊκή της εμπειρία παραμένει περιορισμένη. Η φετινή συμμετοχή αποτελεί μόλις την όγδοη στην ιστορία του συλλόγου, με την πρώτη να καταγράφεται τη σεζόν 1969/70 και την προηγούμενη παρουσία της να χρονολογείται από το 2008/09.

Σε οικονομικό επίπεδο, η αξία του ρόστερ της Ναιμέγκεν υπολογίζεται περίπου στα 50 εκατομμύρια ευρώ. Διαθέτει έξι διεθνείς ποδοσφαιριστές, με τον Κοντάι Σάνο και τον Σάμι Ουαϊσά να αποτελούν τα πιο πολύτιμα περιουσιακά στοιχεία της ομάδας, καθώς αντιπροσωπεύουν περίπου το 40% της συνολικής χρηματιστηριακής αξίας.

Ωστόσο, η παρουσία τους στις αναμετρήσεις με τον Ολυμπιακό δεν θεωρείται δεδομένη. Ο Σάνο βρίσκεται στο στόχαστρο ομάδων του εξωτερικού, με τη Φενέρμπαχτσε να έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον, ενώ ο Ουαϊσά αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού και η συμμετοχή του παραμένει αμφίβολη.

Το ιστορικό της «Goffertstadion»

Η έδρα της Ναιμέγκεν είναι το «Goffertstadion», ένα γήπεδο με ιστορία που ξεκινά από το 1939. Παρότι λειτούργησε επίσημα για πρώτη φορά το 1942, αποτελεί εδώ και δεκαετίες το ποδοσφαιρικό σπίτι του συλλόγου.

Στα τέλη της δεκαετίας του 1990 πραγματοποιήθηκε σημαντική ανακαίνιση, με τη χωρητικότητα να φτάνει περίπου τις 12.500 θέσεις. Το γήπεδο έγινε ξανά σημείο αναφοράς για την ομάδα και την τοπική κοινωνία.

Στις 17 Οκτωβρίου 2021, πάντως, το στάδιο βρέθηκε στο επίκεντρο για έναν διαφορετικό λόγο, όταν τμήμα της εξέδρας των φιλοξενούμενων κατέρρευσε στην αναμέτρηση απέναντι στη Φίτεσε, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν τραυματισμοί.

Η σεζόν που την έβαλε στον χάρτη

Η περσινή πορεία της Ναιμέγκεν αποτέλεσε μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Εκμεταλλευόμενη την αγωνιστική πτώση παραδοσιακών δυνάμεων, με κορυφαίο παράδειγμα τον Άγιαξ, πραγματοποίησε μια εντυπωσιακή διαδρομή και ολοκλήρωσε το πρωτάθλημα στην 3η θέση.

Η επιτυχία της αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς πως άφησε πίσω συλλόγους με μεγαλύτερη ιστορία και μεγαλύτερες απαιτήσεις. Παράλληλα, η παρουσία της στον τελικό του Κυπέλλου επιβεβαίωσε πως η πορεία της δεν ήταν αποτέλεσμα συγκυρίας.

Σε 40 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις κατέγραψε 21 νίκες, 11 ισοπαλίες και μόλις 8 ήττες, στοιχεία που αποτυπώνουν τη σταθερότητα και την αγωνιστική της συνέπεια.

Ο άνθρωπος που άλλαξε την εικόνα της

Σημαντικό ρόλο στην αγωνιστική μεταμόρφωση της Ναιμέγκεν είχε ο Ντικ Σρέντερ. Ο Ολλανδός τεχνικός ανέλαβε την ομάδα το περασμένο καλοκαίρι και κατάφερε να δημιουργήσει ένα σύνολο με ξεκάθαρη ταυτότητα.

Με εμπειρίες από Χόφενχαϊμ, Φίτεσε, Τσβόλε και Καστεγιόν, έδωσε στην ομάδα επιθετική φιλοσοφία, ένταση και πειθαρχία. Το υψηλό πρέσινγκ, η επιθετική προσέγγιση και το σύστημα 3-4-2-1 αποτέλεσαν τα βασικά χαρακτηριστικά της Ναιμέγκεν στη μεγάλη της πορεία.

Κινήσεις στο μεταγραφικό παζάρι

Η ομάδα προσπάθησε να ενισχύσει το ρόστερ της με νεαρούς αλλά και έμπειρους ποδοσφαιριστές. Ξεχώρισαν η απόκτηση του Δανού στόπερ Τομπίας Στορμ από τη Λίνγκμπι έναντι 1,5 εκατ. ευρώ και του Άνταμ Ταούι από τη Φίτεσε.

Παράλληλα, πρόσθεσε εμπειρία με τον Γιαμίρο Μοντέιρο, ενώ απέκτησε και τον Καϊ Σιέρχουις από τη Φορτούνα Σιτάρντ. Τελευταίο της απόκτημα, ο Τούρκος εξτρέμ, Εμρέ Μορ, ο οποίος είχε παίξει στο παρελθόν δανεικός στον Ολυμπιακό.

Στις πωλήσεις, η σημαντικότερη ήταν αυτή του Μπασάρ Οναλ στη Λιλ έναντι 12,5 εκατ. ευρώ. Ο νεαρός εξτρέμ αποτέλεσε βασικό κομμάτι της επιθετικής λειτουργίας της ομάδας και η μεταγραφή του απέδειξε πως η Ναιμέγκεν έχει πλέον τη δυνατότητα να αναπτύσσει και να αξιοποιεί ταλέντα.