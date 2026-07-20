Τη Χάμαρμπι ή την Άντερλεχτ θα βρει στον δρόμο του ο ΠΑΟΚ, εφόσον ξεπεράσει το εμπόδιο της Ντιναμό Κιέβου στον 2ο προκριματικό γύρο του Europa League.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» έμαθε τον πιθανό αντίπαλό του στην κλήρωση του 3ου προκριματικού γύρου της διοργάνωσης, η οποία πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της UEFA στη Νιόν της Ελβετίας. Οι Θεσσαλονικείς θα αντιμετωπίσουν τον νικητή του ζευγαριού Χάμαρμπι – Άντερλεχτ, με το πρώτο παιχνίδι να διεξάγεται στην Τούμπα.

Συγκεκριμένα, ο ΠΑΟΚ θα φιλοξενήσει τον αντίπαλό του στις 6 Αυγούστου, ενώ η ρεβάνς είναι προγραμματισμένη για τις 13 Αυγούστου, είτε στη Στοκχόλμη απέναντι στη Χάμαρμπι είτε στις Βρυξέλλες κόντρα στην Άντερλεχτ.

Προϋπόθεση, βέβαια, για να φτάσει μέχρι εκεί είναι να ξεπεράσει πρώτα το δύσκολο εμπόδιο της Ντιναμό Κιέβου, σε μία από τις πιο απαιτητικές δοκιμασίες του καλοκαιριού.