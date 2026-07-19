Ο Μπάμπης Κωστούλας ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο την σεζόν με την Μπράιτον. Ο νεαρός επιθετικός στο πρώτο φιλικό προετοιμασίας της ομάδας του, πέτυχε δύο γκολ στη νίκη με 4-1 επί της Γουίκομπ.

Η Μπράιτον άνοιξε το σκορ στο 15ο λεπτό, με τον Κωστούλα να ολοκληρώνει ιδανικά μία εξαιρετική συνεργασία. Ο Στρούικ έβγαλε μία εντυπωσιακή πάσα αριστερά, ο Μιντέ έκανε την κούρσα και έδωσε την ασίστ στον Έλληνα φορ, ο οποίος με πλασέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

Δέκα λεπτά αργότερα, μετά από όμορφη ανάπτυξη της Μπράιτον, ο Όσμαν μπήκε μέσα στην περιοχή και του έδωσε έτοιμο γκολ, με τον Έλληνα επιθετικό να σκοράρει από κοντά για το 2-0.

Στο δεύτερο μέρος η Μπράιτον προχώρησε σε έντεκα αλλαγές, με τον Γκεόργκινο να ηγείται της επίθεσης στην θέση του Κωστούλα.

Ο 19χρονος Έλληνας επιθετικός την περσινή σεζόν με την Μπράιτον είχε 26 συμμετοχές, 2 γκολ και 1 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.