Για πρώτη φορά στην ιστορία του μουντιάλ, ο τελικός της διοργάνωσης θα περιλαμβάνει μουσικό σόου στο ημίχρονο, ακολουθώντας το μοντέλο του Super Bowl. Η αναμέτρηση ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή, που θα διεξαχθεί την Κυριακή στο MetLife Stadium του Νιου Τζέρσεϊ, θα διακοπεί για περισσότερη ώρα απ’ ότι συνήθως, προκειμένου να πραγματοποιηθούν εμφανίσεις κορυφαίων καλλιτεχνών όπως η Μαντόνα, η Σακίρα, οι BTS, ο Τζάστιν Μπίμπερ, ο Μπέρνα Μπόι και άλλοι.

Η Διεθνής Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (FIFA) χαρακτηρίζει το γεγονός ως μια «ιστορική γιορτή στη διασταύρωση του αθλητισμού, της μουσικής και της παγκόσμιας επιρροής», ωστόσο η απόφαση έχει ήδη προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στον χώρο του ποδοσφαίρου, καθώς η διάρκεια του ημιχρόνου θα ξεπεράσει το όριο των 15 λεπτών που προβλέπει το Διεθνές Συμβούλιο Ποδοσφαίρου (IFAB).

Αντιδράσεις για την παράταση του ημιχρόνου

Σύμφωνα με τους κανονισμούς του IFAB, οι ποδοσφαιριστές δικαιούνται διάλειμμα έως 15 λεπτών στο ημίχρονο. Η παράταση του ημιχρόνου έχει πυροδοτήσει συζητήσεις, καθώς στο παρελθόν το Συμβούλιο είχε απορρίψει προτάσεις για μεγαλύτερη διάρκεια, επικαλούμενο ζητήματα ευημερίας των παικτών και αυξημένο κίνδυνο τραυματισμών έπειτα από παρατεταμένη αδράνεια, όπως αναφέρει το BBC.

Ο δημιουργός ποδοσφαιρικού περιεχομένου Έλις Πλάτεν, ο οποίος ταξιδεύει τον τελευταίο μήνα στις χώρες που φιλοξενούν τη διοργάνωση, δηλώνει ότι δεν βλέπει θετικά ούτε το σόου του ημιχρόνου ούτε τις διακοπές ενυδάτωσης που εφαρμόζονται στο φετινό Μουντιάλ.

Οι διακοπές αυτές πραγματοποιούνται στο 22ο λεπτό κάθε ημιχρόνου και σε ορισμένα αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα αξιοποιούνται για την προβολή διαφημίσεων.

«Καταλαβαίνω ότι πρόκειται για τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, όμως είναι ήδη το πιο πολυπαρακολουθούμενο αθλητικό γεγονός στον κόσμο και δεν πιστεύω ότι χρειάζεται να προστεθούν τέτοια στοιχεία», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι οι φίλαθλοι στις εξέδρες συνήθως γίνονται ανυπόμονοι μέχρι το τέλος του ημιχρόνου.

Ο ίδιος σημειώνει ότι περιμένει με ενδιαφέρον να διαπιστώσει πώς το σόου θα επηρεάσει συνολικά την εξέλιξη του αγώνα, ενώ εκφράζει ανησυχία για την κατάσταση των ποδοσφαιριστών μετά από τόσο μεγάλη διακοπή.

«Θα έπρεπε σχεδόν να γίνει αλλαγή στο ημίχρονο για λόγους προστασίας των παικτών. Δεν σκέφτονται αυτά τα ζητήματα, αλλά μόνο ότι μπορούν να έχουν τον Τζάστιν Μπίμπερ στη σκηνή. Όμως ο Λιονέλ Μέσι αγωνίζεται σε έναν τελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου και νομίζω πως αυτό είναι σημαντικότερο», σχολιάζει χαρακτηριστικά.

Η FIFA ποντάρει στο θέαμα και σε νέο κοινό

Η αθλητική δημοσιογράφος Μπέτι Γκλόβερ, η οποία καλύπτει τη διοργάνωση στις Ηνωμένες Πολιτείες, είχε εργαστεί και στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων που διεξήχθη πέρυσι στο ίδιο στάδιο.

Όπως αναφέρει, γίνεται μεγάλη προσπάθεια ώστε περισσότεροι Αμερικανοί να αγαπήσουν το ποδόσφαιρο, καθώς δεν αποτελεί το κυρίαρχο άθλημα στη χώρα. Παράλληλα, εκφράζει επιφυλάξεις για το κατά πόσο το ποδόσφαιρο χρειάζεται ένα σόου στο ημίχρονο.

«Το φετινό Μουντιάλ μοιάζει πολύ αμερικανικό. Παρακολουθώντας την τηλεοπτική κάλυψη στις ΗΠΑ βλέπεις πάρα πολλές διαφημίσεις και ελάχιστη ανάλυση», σημειώνει.

Από την άλλη πλευρά, ο Τζέιμς Μάσινγκ, από τη Live Nation, η ομάδα του οποίου έχει αναλάβει την παραγωγή του σόου, εκτιμά ότι οι προσδοκίες των φιλάθλων από τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα έχουν αυξηθεί και πως ο αθλητισμός καλείται να καινοτομήσει, καθώς ανταγωνίζεται κάθε άλλη μορφή ζωντανής ψυχαγωγίας, όπως το θέατρο, ο κινηματογράφος ή τα μουσεία.

Ο ίδιος, που έχει συμμετάσχει επίσης στην παραγωγή των σόου του Super Bowl και του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων, θεωρεί ότι μια μουσική παράσταση κάνει έναν μεγάλο τελικό να αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία ως γεγονός.

Μάλιστα, αναφερόμενος στην εμφάνιση των The Killers πριν από τον τελικό του UEFA Champions League ανάμεσα στην Άρσεναλ και την Παρί Σεν Ζερμέν τον περασμένο Μάιο, υποστηρίζει ότι η ενέργεια στο γήπεδο κορυφώθηκε χάρη στη συναυλία.

Παράλληλα, ξεκαθαρίζει ότι κατά τη διοργάνωση των σόου «δεν υπάρχει κανένας συμβιβασμός όσον αφορά την ακεραιότητα του αθλήματος» και ότι η προστασία των ποδοσφαιριστών αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα.

Με Κρις Μάρτιν στην επιμέλεια και φιλανθρωπικό σκοπό

Την καλλιτεχνική επιμέλεια της παράστασης έχει αναλάβει ο Κρις Μάρτιν των Coldplay, ενώ στη σκηνή θα εμφανιστεί και ο Νιγηριανός σταρ Μπέρνα Μπόι.

Σύμφωνα με τη FIFA, οι καλλιτέχνες δεν θα λάβουν αμοιβή για τη συμμετοχή τους, ενώ η εκδήλωση θα συγκεντρώσει χρήματα για εκπαιδευτικό ταμείο.

Το σόου ολοκληρώνει ένα Παγκόσμιο Κύπελλο στη Βόρεια Αμερική όπου οι εμφανίσεις διασημοτήτων αποτέλεσαν σταθερό στοιχείο της διοργάνωσης, είτε παραδίδοντας την μπάλα των αγώνων είτε εμφανιζόμενοι στις γιγαντοοθόνες των γηπέδων.

Το αμερικανικό μοντέλο επηρεάζει τον παγκόσμιο αθλητισμό

Τα μουσικά σόου σε αθλητικές διοργανώσεις δεν αποτελούν νέο φαινόμενο στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς το Super Bowl διαθέτει παράσταση στο ημίχρονο από το 1967.

Στην Ευρώπη, αντίθετα, η τάση υιοθετήθηκε πιο αργά. Η πρώτη μουσική εμφάνιση πριν από τελικό του Champions League πραγματοποιήθηκε πριν από δέκα χρόνια, ενώ το Βρετανικό Grand Prix της Formula 1 στο Σίλβερστοουν πρόσθεσε μουσικές εκδηλώσεις στο πρόγραμμά του πριν από τρία χρόνια.

Παράλληλα, οι διεθνείς αγώνες του NFL, που διεξάγονται κυρίως σε ευρωπαϊκές πόλεις, καθιέρωσαν ειδικά σόου ημιχρόνου σε όλες τις αναμετρήσεις τους από το 2025.

Ο Τζέιμς Μάσινγκ εκτιμά ότι όσο περισσότερα αθλήματα αποκτούν παγκόσμιο χαρακτήρα, τόσο περισσότερο οι διοργανωτές επιχειρούν να μετατρέψουν έναν αγώνα σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε ένα ξεχωριστό γεγονός.

Ο Έλις Πλάτεν, πάντως, φοβάται ότι η πρωτοβουλία της FIFA μπορεί να οδηγήσει στην καθιέρωση αντίστοιχων σόου και στο εγχώριο ποδόσφαιρο, κάτι που θεωρεί περιττό.

Η Μπέτι Γκλόβερ εμφανίζεται πιο επιφυλακτική ως προς το αν το μοντέλο θα επεκταθεί στις επόμενες διοργανώσεις, σημειώνοντας ότι δυσκολεύεται να φανταστεί κάτι αντίστοιχο στο Μουντιάλ που θα φιλοξενήσουν η Ισπανία, η Πορτογαλία και το Μαρόκο. Όπως επισημαίνει, εφόσον η ψυχαγωγία προσελκύει νέους φιλάθλους χωρίς να αλλοιώνει το ίδιο το ποδόσφαιρο, τότε μπορεί να αποτελέσει μια θετική εξέλιξη.