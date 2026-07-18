Στην σημασία που έχει για την Αργεντινή ο αυριανός τελικός του Μουντιάλ 2026 απέναντι στην Ισπανία μίλησε ο Λιονέλ Σκαλόνι στην συνέντευξη Τύπου.

Ο τεχνικός της Εθνικής Αργεντινής ανέδειξε το αποτύπωμα που έχει αφήσει η Εθνική στην κοινωνία, υπογραμμίζοντας πως κατάφερε να ενώσει εκατομμύρια ανθρώπους, ανεξάρτητα από συλλογικές προτιμήσεις.

«Ανακαλύψαμε ξανά κάτι πραγματικά πολύτιμο. Βλέπουμε ανθρώπους να παρακολουθούν τους αγώνες φορώντας τη φανέλα της Αργεντινής και να πανηγυρίζουν όλοι μαζί. Οπαδοί της Μπόκα και της Ρίβερ αγκαλιάζονται, φίλαθλοι της Νιούελς και της Ροζάριο Σεντράλ ξεχνούν για λίγο τις διαφορές τους. Αυτό μας συγκινεί βαθιά.

Οι ποδοσφαιριστές νιώθουν ότι ολόκληρη η χώρα βρίσκεται δίπλα τους. Αυτή η ενότητα είναι ανεκτίμητη και σε ένα Παγκόσμιο Κύπελλο κάνει τη διαφορά. Ελπίζουμε να κατακτήσουμε το τρόπαιο, όμως ακόμη κι αν δεν συμβεί, πιστεύω πως όσα έχουμε ζήσει αποτελούν ήδη ένα σπουδαίο παράδειγμα για όλους. Εύχομαι αυτό το ταξίδι να δώσει δύναμη και αισιοδοξία στον λαό της Αργεντινής», είπε χαρακτηριστικά.

Για τον Λιονέλ Μέσι και το ενδεχόμενο ο τελικός απέναντι στην Ισπανία να είναι το τελευταίο του παιχνίδι με την Εθνική ομάδα, ο Σκαλόνι είπε: «Πρέπει να απολαμβάνουμε κάθε στιγμή που τον βλέπουμε να αγωνίζεται.

Είναι ένας ποδοσφαιριστής που γράφει ιστορία και αποτελεί ήδη έναν θρύλο του αθλήματος. Για το αν θα είναι το τελευταίο του παιχνίδι, δεν μπορώ να απαντήσω εγώ. Αυτή είναι μια ερώτηση που πρέπει να γίνει στον ίδιο. Ο Μέσι δεν σταματά ποτέ να μας εκπλήσσει».