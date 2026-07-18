Για τον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ 2026 μεταξύ της Ισπανίας και της Αργεντινής μίλησε ο Μπόρχα Ιγκλέσιας. Ο επιθετικός της «φούρια ρόχα», μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην στιγμή της απονομής και στον Ντόναλντ Τραμπ.

Όπως είναι γνωστό ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών θα είναι αυτός που θα παραδώσει το τρόπαιο στον νικητή της διοργάνωσης και ο Ιγκλέσιας κλήθηκε να σχολιάσει στο ενδεχόμενο μιας χειραψίας μαζί του, εάν καταφέρει η Ισπανία να πάρει το τρόπαιο.

«Ναι, δεν θέλω να καταλήξω στη φυλακή, οπότε είναι κάτι που έχω σκεφτεί, έχω καταφέρει κιόλας να το φανταστώ. Ελπίζω να τον χαιρετήσω σε μια στιγμή που θα είμαστε όλοι πραγματικά χαρούμενοι. Μερικές φορές πρέπει να ξεχνάς και τις στιγμές που έχεις βιώσει.

Δεν νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή για να προκαλέσεις διαμάχες. Ο κόσμος ξέρει πού βρίσκομαι και θα ήθελα πολύ να κάνω πολλά πράγματα, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι δεν έχω αρκετή δύναμη για να αντιμετωπίσω ορισμένα πράγματα. Δεν ξέρω, είναι περίπλοκο, για να είμαι ειλικρινής», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ισπανός επιθετικός.