Το τελευταίο της φιλικό στο πρώτο στάδιο της προετοιμασίας επί Ολλανδικού εδάφους δίνει σήμερα η ΑΕΚ απέναντι στην Χρόνινχεν (15:00, Cosmote Sport 2).

Στην σημερινή αναμέτρηση ο Μάρκο Νίκολιτς περιμένει να δει την εικόνα της ομάδας του βελτιωμένη σε σχέση με τον αγώνα κόντρα στην Φίτεσε, τόσο στην επίθεση, όσο και στην άμυνα.

Ο Σέρβος τεχνικός θα έχει στην διάθεσή του τον Ζίνι ο οποίος ξεπέρασε τις ενοχλήσεις που αντιμετώπιζε και αναμένεται να πάρει χρόνο συμμετοχής, σε αντίθεση με τον Γκατσίνοβιτς, ο οποίος δεν υπολογίζεται για το φιλικό.

Μετά την ολοκλήρωση του αγώνα, η αποστολή της Ένωσης θα επιστρέψει στην Αθήνα για λίγες ημέρες ξεκούρασης και θα αναχωρήσει εκ νέου για την Ολλανδία στις 23 Ιουλίου για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας.