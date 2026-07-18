Ο Τζοέλ Ρόκα, αμέσως μετά την υπογραφή του νέου συμβολαίου με τον Ολυμπιακό έκανε τις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης των «ερυθρόλευκων».

Ο 21χρονος Ισπανός εξτρέμ ανέφερε πως μίλησε με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ πριν πάρει την απόφασή του, ενώ αναφέρθηκε και στην ατμόσφαιρα που δημιουργούν οι φίλαθλοι της ομάδας.

Αναλυτικά όσα είπε ο Τζοέλ Ρόκα:

«Είμαι πολύ χαρούμενος που αυτός ο σύλλογος μου έδωσε την ευκαιρία να συνεχίσω την καριέρα μου εδώ. Πρόκειται για έναν ιστορικό σύλλογο που διαθέτει πολύ καλή ομάδα, καλό προπονητή και πολύ καλούς ανθρώπους.

Είναι ένας πολύ μεγάλος σύλλογος με ξεκάθαρους στόχους που ξέρει να κερδίζει τίτλους και να κερδίζει όσα περισσότερα γίνεται. Νικά στους αγώνες, έχει ωραίο γήπεδο, πολύ καλές εγκαταστάσεις, έχει όλα όσα χρειάζεται για να κερδίζει και να προχωράει μπροστά.

Προτού ήρθα έρθω εδώ ήξερα ότι ο Ολυμπιακός έχει ένα γήπεδο που πιέζει πολύ, από τα παιχνίδια του Champions League που είχα δει. Μίλησα με τον Μεντιλίμπαρ που ήθελε να έρθω εδώ και έτσι έγινε τελικά.

Είμαι γρήγορος στο ένας εναντίον ενός, μου αρέσει πολύ να τρέχω, να ντριμπλάρω και να κυνηγάω το γκολ όποτε μπορώ. Θέλω μέσα από τον Ολυμπιακό να εξελιχθώ ως ποδοσφαιριστής και ως άνθρωπος. Αυτός ο σύλλογος θα με βοηθήσει, γιατί θέλω να κερδίσω τίτλους και όσα περισσότερα μπορώ.

Θυμάμαι περισσότερο από όλα το παιχνίδι απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, όπου το γήπεδο ήταν έτοιμο να εκραγεί. Ήταν μία πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Ανυπομονώ πολύ να σας δω, να σας γνωρίσω όλους και να παίξω μπροστά σας».