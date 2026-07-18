Παρέλαση αστέρων έγινε στο Fanatics Fest πριν το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός της χρονιάς, τον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ 2026 μεταξύ της Ισπανίας και της Αργεντινής.

Ο Κέβιν Ντουράντ απαθανάτισε μια ιστορική στιγμή που γρήγορα έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Συγκεκριμένα, ο άσος των Χιούστον Ρόκετς έβγαλε φωτογραφία μαζί με τον Λιονέλ Μέσι, τον Τομ Μπρέιντι, τον Νόβακ Τζόκοβιτς, τον Ρίο Φέρντιναντ, τον Εμιλιάνο Μαρτίνεζ, τον Ρόδρι, τον Κέβιν Χαρτ, τον Τράβις Σκοτ και τον Μάικλ Ρούμπιν.

Δείτε την φωτογραφία: