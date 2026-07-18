Στο Μεξικό θα συνεχίσει οριστικά την καριέρα του ο Ορμπελίν Πινέδα, καθώς η ΑΕΚ ήρθε σε συμφωνία με την Μοντερέι και απομένουν μόνο οι ανακοινώσεις.

Η συμφωνία μεταξύ της Ένωσης και της Μεξικανικής ομάδας έκλεισε στα 8 εκατομμύρια ευρώ, με την ΑΕΚ να λαμβάνει άμεσα το 50%, ενώ τα υπόλοιπα χρήματα θα καταβληθούν σε δόσεις.

O 30χρονος διεθνής είχε αποκτηθεί από την Ένωση ως δανεικός την σεζόν 22/23 και την επόμενη σεζόν η ΑΕΚ αγόρασε τα δικαιώματά του αντί 6,5 εκατομμυρίων ευρώ.

Με την φανέλα της Ένωσης ο Πινέδα κατέκτησε δύο πρωταθλήματα και ένα Κύπελλο. Έπαιξε σε 174 παιχνίδια, σκόραρε 20 γκολ και μοίρασε 17 ασίστ.

Μετά από την εξέλιξη αυτή η διοίκηση της Ένωσης θα προχωρήσει άμεσα για την απόκτηση του αντικαταστάτη του.