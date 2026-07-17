Η FIFA έβαλε τέλος στα σενάρια για τη διάρκεια του ημιχρόνου στον τελικό του Μουντιάλ 2026 μεταξύ της Ισπανίας και Αργεντινής που θα διεξαχθεί την Κυριακή 19 Ιουλίου στο MetLife Stadium.

Η Παγκόσμια Ομοσπονδία ενημέρωσε τις Ομοσπονδίες Ισπανίας και Αργεντινής πως το ημίχρονο δεν θα ξεπεράσει τα 17 λεπτά, δηλαδή μόλις δύο λεπτά παραπάνω από το συνηθισμένο.

Από αυτά τα 17 λεπτά, τα 11 λεπτά θα είναι το μουσικό σόου των Σακίρα, Μαντόνα και Τζάστιν Μπίμπερ, ενώ τα υπόλοιπα 6 λεπτά θα χρησιμοποιηθούν για το στήσιμο και το μάζεμα της σκηνής, καθώς και για το πότισμα του αγωνιστικού χώρου.

Όσον αφορά τις δύο διακοπές για ενυδάτωση κατά την διάρκεια του αγώνα, αυτές θα παραμείνουν λόγω των υψηλών θερμοκρασιών.