Ο Ολυμπιακός δίνει την τρίτη φιλική του φιλική αναμέτρηση με την Φορτούνα Σίταρντ στην Ολλανδία με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να κάνει γνωστή την ενδεκάδα των Πειραιωτών.

Συγκεκριμένα, στην εστία βρίσκεται ο Στουρνάρας, στο αριστερό άκρο της άμυνας ο Ορτέγκα, στο δεξί ο Σιώζος και οι Κάρμο, Κουτσίδης είναι το κεντρικό αμυντικό δίδυμο.

Στον άξονα της μεσαίας γραμμής θα είναι ο Σιπιόνι με τον Φίλη, με τους Αντρέ Λουίζ και Ζέλσον Μαρτίνς στα άκρα της επίθεσης.

Στην θέση πίσω από τον σέντερ φορ θα κάνει το ντεμπούτο του με την φανέλα του Ολυμπιακού ο Ζότα Σίλβα, ενώ στην κορυφή λόγω του τραυματισμού του Κλέιτον θα παίξει ο Γιώργος Μασούρας.