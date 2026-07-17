Με παρέμβαση του Γιάννη Αλαφούζου, κλείνει άμεσα η μεταγραφή του Φαν Ντρόνγκελεν στον Παναθηναϊκό.

Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ, έδωσε εντολή στον τεχνικό διευθυντή, Στέφανο Κοτσόλη, να κλείσει το θέμα προκειμένου ο ποδοσφαιριστής να ενσωματωθεί στο ρόστερ και να δηλωθεί στην ευρωπαϊκή λίστα για τις πρώτες αναμετρήσεις της ομάδας.

Έτσι, ο Παναθηναϊκός αποφάσισε να κάνει οικονομική υπέρβαση, καταθέτοντας πρόταση που αγγίζει τα 6 εκατομμύρια ευρώ στη Σαμσουνσπόρ για την αγορά του παίκτη, ο οποίος αποτελούσε την πρωταρχική εισήγηση τόσο του Κοτσόλη όσο και του προπονητή, Γιάκομπ Νίστρουπ.

Ο Φαν Ντρόνγκελεν ακολούθησε κανονικά το πρόγραμμα προετοιμασίας του τουρκικού συλλόγου, γεγονός που του επιτρέπει να τεθεί άμεσα στη διάθεση της τεχνικής ηγεσίας.

Η συμφωνία αναμένεται να επικυρωθεί εντός της ημέρας, με τον Ολλανδό στόπερ να ταξιδεύει άμεσα για την Αθήνα, προκειμένου να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας διάρκειας τεσσάρων ετών.