Ο προπονητής της Χαλ, Σεργκέι Γιακίροβιτς, εμφανίστηκε βέβαιος για την απόκτηση του Κωνσταντίνου Τζολάκη από τον Ολυμπιακό, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι η μεταγραφή είναι κλεισμένη κατά 95%.

Παράλληλα, συμπλήρωσε πως περιμένει τον 23χρονο Έλληνα γκολκίπερ να ενσωματωθεί στις τάξεις του συλλόγου μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα.

Το γεγονός αυτό ενεργοποίησε τα αντανακλαστικά των «ερυθρολεύκων» για τον αντικαταστάτη του και ξεκίνησαν διαπραγματεύσεις με τον Στέφαν Ορτέγκα, ο οποίος διαθέτει πλούσιο βιογραφικό με τίτλους στη Μάντσεστερ Σίτι.

Ο Ολυμπιακός και ο Γερμανός γκολκίπερ δεν έχουν καταλήξει ακόμη σε οριστική συμφωνία, αλλά οι συζητήσεις βρίσκονται σε καλό δρόμο. Η ελληνική ομάδα διατηρεί το προβάδισμα για την υπογραφή του 33χρονου τερματοφύλακα, παρά το γεγονός ότι για τον παίκτη υπάρχει έντονο ενδιαφέρον και από συλλόγους της Bundesliga.

Οι Πειραιώτες θέλουν να κλείσουν άμεσα το θέμα, αφού σε περίπτωση πώλησης του Τζολάκη, δεν θέλουν να υπάρξει κενό στη συγκεκριμένη θέση. Πέρα από τη Μάντσεστερ Σίτι και τη Νότιγχαμ Φόρεστ, ο Ορτέγκα έχει αγωνιστεί ακόμη σε Αρμίνια Μπίλεφελντ και Μόναχο 1860.