Με έναν απίστευτο τρόπο η Χάμρουν Σπάρτανς από την Μάλτα αποκλείστηκε στα προκριματικά του Conference League.

Συγκεκριμένα, στην ρεβάνς με αντίπαλο την ΝΣΙ Ρούναβικ από τα Νησιά Φερόε και με το ματς στο 1-1 η Ρούναβικ έκανε μια τελευταία επίθεση από δεξιά και ο επιθετικός πρόλαβε την μπάλα πριν περάσει τη γραμμή του άουτ.

Ωστόσο ο αρχηγός της Χάμρουν, θεωρώντας πως η φάση είχε ολοκληρωθεί και η μπάλα πέρασε άουτ, την έπιασε με τα χέρια μέσα στη μεγάλη περιοχή και έτσι, ο ρέφερι καταλόγισε αμέσως το πέναλτι για χέρι.

Την εκτέλεση ανέλαβε ο Πίτερ Κνούντσεν, ο οποίος στο 94ο λεπτό ήταν εύστοχος διαμορφώνοντας το 2-1 και χαρίζοντας στην ομάδα από τα Νησιά Φερόε την πρόκριση στην επόμενη φάση του Conference League.