Με έναν απίστευτο τρόπο η Χάμρουν Σπάρτανς από την Μάλτα αποκλείστηκε στα προκριματικά του Conference League.
Συγκεκριμένα, στην ρεβάνς με αντίπαλο την ΝΣΙ Ρούναβικ από τα Νησιά Φερόε και με το ματς στο 1-1 η Ρούναβικ έκανε μια τελευταία επίθεση από δεξιά και ο επιθετικός πρόλαβε την μπάλα πριν περάσει τη γραμμή του άουτ.
Ωστόσο ο αρχηγός της Χάμρουν, θεωρώντας πως η φάση είχε ολοκληρωθεί και η μπάλα πέρασε άουτ, την έπιασε με τα χέρια μέσα στη μεγάλη περιοχή και έτσι, ο ρέφερι καταλόγισε αμέσως το πέναλτι για χέρι.
Την εκτέλεση ανέλαβε ο Πίτερ Κνούντσεν, ο οποίος στο 94ο λεπτό ήταν εύστοχος διαμορφώνοντας το 2-1 και χαρίζοντας στην ομάδα από τα Νησιά Φερόε την πρόκριση στην επόμενη φάση του Conference League.
Absolute chaos in the UEFA Conference League qualifier between Malta’s Hamrun and NSI of the Faroe Islands.— Sacha Pisani (@Sachk0) July 17, 2026
Hamrun were convinced the ball had gone out for a goal kick, so they picked it up.
Referee awarded a 91st-minute penalty.
Hamrun lost 2-1 and 3-2 on agg.
Incredible. pic.twitter.com/xSMFPOL9Zm