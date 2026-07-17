Η ΑΕΚ είναι έτοιμη για τον αντι-Πινέδα

Η αποχώρηση του Ορμπελίν Πινέδα για τη Μοντερέι θεωρείται πλέον ειλημμένη απόφαση στην ΑΕΚ και στα Σπάτα στρέφουν όλη την προσοχή τους στην επόμενη ημέρα. Ο Χαβιέρ Ριμπάλτα είχε προετοιμαστεί εδώ και καιρό για αυτό το ενδεχόμενο, έχοντας ξεχωρίσει περιπτώσεις ποδοσφαιριστών που μπορούν να καλύψουν το μεγάλο κενό στον άξονα. Σε συνεργασία με τον Μάρκο Νίκολιτς, οι δύο άνδρες εξετάζουν τις τελικές επιλογές, καθώς πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες μεταγραφές του καλοκαιριού. Ο Πινέδα αποτέλεσε σημείο αναφοράς για την ΑΕΚ τα τελευταία τέσσερα χρόνια και η αντικατάστασή του δεν θα γίνει βιαστικά, αλλά με στόχο να αποκτηθεί ένας μέσος που θα ανεβάσει επίπεδο τη λειτουργία της ομάδας.

Ο Ορτέγκα ανεβαίνει στη λίστα του Ολυμπιακού

Η υπόθεση του Κωνσταντή Τζολάκη παραμένει ανοιχτή, με το ενδιαφέρον από την Premier League να αναγκάζει τον Ολυμπιακό να προετοιμάζεται για κάθε ενδεχόμενο. Οι «ερυθρόλευκοι» εξετάζουν αρκετές περιπτώσεις τερματοφυλάκων, όμως ο Στέφαν Ορτέγκα φαίνεται να κερδίζει συνεχώς έδαφος. Ο 33χρονος Γερμανός έμεινε ελεύθερος μετά τη θητεία του στη Νότιγχαμ Φόρεστ, όπου είχε ενεργό ρόλο στην ευρωπαϊκή πορεία της ομάδας, ενώ στο παρελθόν κατέκτησε τίτλους με τη Μάντσεστερ Σίτι ως πολύτιμη εναλλακτική λύση κάτω από τα δοκάρια. Η εμπειρία του σε υψηλό επίπεδο αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα και το όνομά του βρίσκεται πλέον πολύ ψηλά στη λίστα των ανθρώπων του Ολυμπιακού.

Ο Παναθηναϊκός άρχισε… αντεπίθεση για τον Φαν Ντρόγκελεν

Ο τραυματισμός του Ίνγκι Ίνγκασον άλλαξε τα δεδομένα στον μεταγραφικό σχεδιασμό του Παναθηναϊκού, με την απόκτηση στόπερ να μετατρέπεται σε απόλυτη προτεραιότητα. Ο Ρικ Φαν Ντρόγκελεν παραμένει ο βασικός στόχος, καθώς η υπόθεσή του δεν έχει κλείσει υπέρ της Τραμπζονσπόρ, παρά τα δημοσιεύματα από την Τουρκία. Οι «πράσινοι» ετοιμάζονται να ανεβάσουν την προσφορά τους, επιδιώκοντας να εκμεταλλευτούν το γεγονός ότι οι διαπραγματεύσεις παραμένουν ανοικτές. Παράλληλα, έχουν προετοιμαστεί και εναλλακτικές λύσεις, ώστε να μην χαθεί πολύτιμος χρόνος. Οι επόμενες δύο ημέρες θεωρούνται καθοριστικές, καθώς αναμένεται να ξεκαθαρίσει αν ο Ολλανδός θα φορέσει τελικά τη φανέλα του «τριφυλλιού».

Η Πάρμα επιμένει για Στρεφέτσα, ο Ολυμπιακός δεν υποχωρεί

Το ενδιαφέρον της Πάρμα για τον Γκάμπριελ Στρεφέτσα παραμένει ενεργό, όμως οι διαπραγματεύσεις με τον Ολυμπιακό δεν είναι εύκολες. Οι Ιταλοί επιθυμούν να αποκτήσουν τον Βραζιλιάνο εξτρέμ, ωστόσο δεν έχουν φτάσει μέχρι στιγμής στα οικονομικά δεδομένα που ζητούν οι Πειραιώτες. Η θέση του Ολυμπιακού είναι ξεκάθαρη: πώληση και όχι νέος δανεισμός. Παράλληλα, στην Ιταλία εξακολουθούν να συνδέουν τον ποδοσφαιριστή με συλλόγους όπως η Λάτσιο και η Κάλιαρι, γεγονός που ενδέχεται να αυξήσει τον ανταγωνισμό.

Ο Άρης περιμένει τα χρήματα για να… πατήσει γκάζι

Στον Άρη όλα είναι έτοιμα για την επόμενη μεταγραφική κίνηση, όμως το «κλειδί» βρίσκεται στην ολοκλήρωση της μεταγραφής του Ντιαντί. Οι άνθρωποι της ομάδας περιμένουν την είσπραξη των περίπου 4 εκατομμυρίων ευρώ, ώστε να ενεργοποιήσουν τις συμφωνίες που έχει ήδη προχωρήσει ο Ρούμπεν Ρέγιες. Ο Ισπανός τεχνικός διευθυντής έχει φτάσει σε προφορικές συμφωνίες με τρεις ποδοσφαιριστές για την ενίσχυση της άμυνας, ωστόσο απαιτούνται οι απαραίτητες προκαταβολές για να ολοκληρωθούν τα deals. Ο χρόνος πιέζει, καθώς υπάρχει ορατός κίνδυνος οι συγκεκριμένοι παίκτες να αποδεχθούν προτάσεις άλλων συλλόγων.

Ο Ελίασον φεύγει, αλλά όχι… δωρεάν

Το όνομα του Νίκλας Ελίασον εξακολουθεί να βρίσκεται στο μεταγραφικό προσκήνιο, ακόμη και μετά τη σύνδεσή του με τον Παναθηναϊκό. Στην ΑΕΚ, πάντως, η στάση είναι ξεκάθαρη. Ο Σουηδός εξτρέμ μπορεί να αποχωρήσει, αλλά μόνο με οικονομικό αντάλλαγμα που θα ικανοποιεί την ομάδα. Οι απαιτήσεις της Ένωσης έχουν μειωθεί αισθητά σε σχέση με το παρελθόν, όταν ζητούσε περίπου έξι εκατομμύρια ευρώ, καθώς ο ποδοσφαιριστής έχει χάσει τον βασικό του ρόλο. Παρ’ όλα αυτά, δεν υπάρχει καμία πρόθεση να λυθεί το συμβόλαιό του ή να αποχωρήσει χωρίς όφελος. Όποια ομάδα θελήσει να τον αποκτήσει, θα πρέπει να καταθέσει πρόταση που θα καλύπτει τα «θέλω» της ΑΕΚ.