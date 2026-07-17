Η αντίστροφη μέτρηση για τον μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου έχει ξεκινήσει, με Ισπανία και Αργεντινή να αναμετρώνται την Κυριακή (19/7, 22:00) για τον τίτλο της κορυφαίας ομάδας στον κόσμο.

Ο Λαμίν Γιαμάλ αναμένεται να βρίσκεται κανονικά στη διάθεση της «Ρόχα», παρά την ανησυχία που προκάλεσε η απουσία του από την προπόνηση της Πέμπτης, όταν εμφανίστηκε με επίδεσμο στον αριστερό μηρό. Τα ισπανικά δημοσιεύματα, πάντως, ξεκαθαρίζουν πως ο νεαρός άσος δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα που να θέτει σε κίνδυνο τη συμμετοχή του.

Αντίθετα, απών από τις εξέδρες του τελικού θα είναι ο πατέρας του, Μουνίρ Νασραουΐ. Ο ίδιος αποκάλυψε πως δεν μπορεί να πραγματοποιήσει το υπερατλαντικό ταξίδι στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς αντιμετωπίζει επιληψία και η κατάσταση της υγείας του απαιτεί συνεχή παρακολούθηση και φαρμακευτική αγωγή.

Έτσι, ο πατέρας του Γιαμάλ θα παρακολουθήσει τον τελικό από μακριά, ενώ στο γήπεδο θα βρεθούν η μητέρα και ο αδελφός του νεαρού διεθνούς, προκειμένου να τον στηρίξουν στη σημαντικότερη στιγμή της έως τώρα καριέρας του. «Είναι πολύ δύσκολο για εμένα, καθώς είμαι επιληπτικό άτομο και πρέπει να παίρνω αρκετά χάπια την ημέρα. Πρέπει να σκέφτομαι καλά πριν πάρω μια τέτοια απόφαση. Πρέπει να σκεφτώ εμένα, τον γιο μου και όλους όσοι θα είναι γύρω μου.

Θα μπορούσα να πάθω μια επιληπτική κρίση και να δημιουργήσω ένα πρόβλημα που μπορεί να αποφευχθεί. Είναι καλύτερα να μείνω στο σπίτι και να παρακολουθήσω τον τελικό από εκεί».