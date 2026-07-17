Ο Τζον Πουλακίδας συνέχισε τις πολύ καλές εμφανίσεις του στο Summer League του ΝΒΑ, πραγματοποιώντας γεμάτη εμφάνιση στη νίκη των Μάβερικς επί των Θάντερ με 97-87, σε ένα παιχνίδι που παρακολούθησαν και άνθρωποι του Ολυμπιακού.

Ο Ελληνοαμερικανός γκαρντ βρίσκεται στη μεταγραφική λίστα των «ερυθρόλευκων», οι οποίοι έχουν ήδη έρθει σε επαφή με την πλευρά του, ενώ συνεχίζουν να αξιολογούν την περίπτωσή του μέσα από τις εμφανίσεις του στο Λας Βέγκας.

Ο 23χρονος αγωνίστηκε για 27 λεπτά, έχοντας 19 πόντους με 1/1 βολή, 1/2 δίποντα και 5/12 τρίποντα, ενώ πρόσθεσε 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 μπλοκ και 1 λάθος, αποτελώντας έναν από τους κορυφαίους της ομάδας του.

Η παρουσία του Πουλακίδα στο Summer League συνεχίζει να τραβά τα βλέμματα, με τον Ολυμπιακό να παρακολουθεί στενά την εξέλιξή του ενόψει των αποφάσεων για την ενίσχυση της περιφέρειάς του.