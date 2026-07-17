Ο Σλάβκο Βίντσιτς θα είναι ο διαιτητής του μεγάλου τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με τη FIFA να του αναθέτει τη σημαντικότερη αποστολή της καριέρας του. Η ανακοίνωση έγινε μέσα από ένα συγκινητικό βίντεο, στο οποίο ο Σλοβένος ρέφερι δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά του όταν ενημερώθηκε για τον ορισμό του.

Την Κυριακή (19/7, 22:00), Ισπανία και Αργεντινή θα αναμετρηθούν για την κορυφή του κόσμου, με τη «Ρόχα» να στοχεύει στο δεύτερο Μουντιάλ της ιστορίας της μετά το 2010, ενώ η «Αλμπισελέστε» κυνηγά τη διατήρηση των σκήπτρων της, μετά την κατάκτηση του τροπαίου το 2022.

Στο πλευρό του Βίντσιτς θα βρίσκονται οι συμπατριώτες του Τόμας Κλάντσνικ και Άνταζ Κόβατσιτς ως βοηθοί διαιτητές, ενώ χρέη τέταρτου διαιτητή θα εκτελέσει ο Αντχάμ Μαχαντμέ από την Ιορδανία.

Η επιλογή του Σλοβένου αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες διακρίσεις της διαιτητικής του πορείας, καθώς θα διευθύνει τον κορυφαίο αγώνα του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.