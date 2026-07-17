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Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του Ορμπελίν Πινέδα, καθώς σύμφωνα με τον έγκυρο δημοσιογράφο Σέσαρ Λουίς Μέρλο, η Μοντερέι αποφάσισε να ενεργοποιήσει τη ρήτρα αποδέσμευσης του Μεξικανού μέσου και να αποκτήσει τα δικαιώματά του από την ΑΕΚ.

Όλο το προηγούμενο διάστημα η θέση της Ένωσης ήταν αμετακίνητη, καθώς δεν επιθυμούσε να διαπραγματευτεί την παραχώρηση του ποδοσφαιριστή, ξεκαθαρίζοντας ότι για τις ομάδες του Μεξικού ίσχυε μόνο η ρήτρα των 8 εκατ. ευρώ. Όπως αναφέρει ο Μέρλο, η Μοντερέι αποφάσισε τελικά να καλύψει το συγκεκριμένο ποσό, ανοίγοντας τον δρόμο για την ολοκλήρωση της μεταγραφής.

Τα ίδια δημοσιεύματα αναφέρουν ότι ο 30χρονος διεθνής χαφ έχει συμφωνήσει για συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας, με ετήσιες απολαβές που θα φτάνουν τα 3 εκατ. δολάρια.

Εφόσον ολοκληρωθεί η συμφωνία, ο Πινέδα θα ολοκληρώσει την τετραετή παρουσία του στην ΑΕΚ, στη διάρκεια της οποίας αποτέλεσε έναν από τους πιο κομβικούς ποδοσφαιριστές της ομάδας. Με τη φανέλα της Ένωσης κατέγραψε 174 συμμετοχές, σημείωσε 20 γκολ, μοίρασε 17 ασίστ και πανηγύρισε δύο πρωταθλήματα και ένα Κύπελλο Ελλάδας.

Στη Μοντερέι θα συναντήσει ξανά τον Ματίας Αλμέιδα, με τον οποίο συνεργάστηκε με μεγάλη επιτυχία στην ΑΕΚ και αποτέλεσε έναν από τους πιο αγαπημένους παίκτες του Αργεντινού τεχνικού.