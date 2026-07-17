Ο Ζοέλ Ρόκα αποτελεί πλέον και με τη βούλα ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού, καθώς ολοκληρώθηκαν όλες οι διαδικασίες για την απόκτησή του. Ο 21χρονος Ισπανός εξτρέμ υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο με τους Πειραιώτες, κλείνοντας οριστικά μια μεταγραφή που βρισκόταν σε εξέλιξη εδώ και αρκετές εβδομάδες.

Ο νεαρός άσος αφίχθη στην Ελλάδα την Τετάρτη, υποβλήθηκε στις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις χωρίς να προκύψει κάποιο πρόβλημα και στη συνέχεια έβαλε την υπογραφή του σε συμφωνία διάρκειας πέντε ετών (4+1). Παρά τις τελευταίες προσπάθειες της Τζιρόνα να τροποποιήσει ορισμένους όρους της συμφωνίας, οι δύο πλευρές κατέληξαν τελικά σε οριστικό deal.

Η περίπτωση του Ρόκα ήταν από τις βασικές επιλογές του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για την ενίσχυση της αριστερής πτέρυγας, με τον Βάσκο τεχνικό να τον έχει ξεχωρίσει από νωρίς ανάμεσα στις διαθέσιμες λύσεις. Παρότι οι διαπραγματεύσεις πέρασαν αρκετές δυσκολίες, ο Ολυμπιακός κατάφερε να ολοκληρώσει τη μεταγραφή.

Καθοριστική αποδείχθηκε και η στάση του ίδιου του ποδοσφαιριστή. Ο Ρόκα είχε ενημερώσει τη Ζιρόνα πως προτεραιότητά του ήταν να συνεχίσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό, απορρίπτοντας το ενδιαφέρον άλλων συλλόγων της La Liga, όπως η Οσασούνα, η Θέλτα και η Ράγιο Βαγιεκάνο. Η ισπανική ομάδα θα εισπράξει περισσότερα από 5 εκατ. ευρώ, ενώ στη συμφωνία προβλέπονται μπόνους έως 1,5 εκατ. ευρώ και ποσοστό μεταπώλησης 15%.