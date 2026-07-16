Η ήττα της Αγγλίας από την Αργεντινή στον ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου άφησε πίσω της μεγάλη απογοήτευση, αλλά και ένταση μετά τη λήξη της αναμέτρησης, με τον Τζουντ Μπέλιγκχαμ να βρίσκεται στο επίκεντρο.

Την ώρα που οι Αργεντινοί πανηγύριζαν την πρόκριση στον τελικό, ο άσος της Ρεάλ Μαδρίτης πλησίασε τον Βαλεντίν Μπάρκο και τον χτύπησε στο πρόσωπο, προκαλώντας αναστάτωση ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων. Η κατάσταση ξέφυγε προσωρινά, πριν οι πιο ψύχραιμοι παρέμβουν και αποτρέψουν τη γενικευμένη σύρραξη.

Σύμφωνα με βρετανικά δημοσιεύματα, η αντίδραση του Μπέλιγκχαμ συνδέεται με τη συμπεριφορά του Μπάρκο μετά την ισοφάριση της Αργεντινής. Ο νεαρός αμυντικός φέρεται να πανηγύρισε μπροστά από τους Άγγλους διεθνείς, κίνηση που εκλήφθηκε ως πρόκληση και προκάλεσε εκνευρισμό, ενώ είχε προηγηθεί και μια μικρή αψιμαχία με τον Τζον Στόουνς.

Μετά το περιστατικό, ο Μπάρκο αντέδρασε άμεσα, με τον Νικολάς Οταμέντι να σπεύδει να τον υποστηρίξει, γεγονός που ανέβασε ακόμη περισσότερο την ένταση στον αγωνιστικό χώρο.

Το συμβάν αναμένεται να εξεταστεί από τη FIFA, η οποία έχει τη δυνατότητα να κινήσει πειθαρχική διαδικασία. Αν προκύψει τιμωρία, ο Μπέλιγκχαμ ενδέχεται να χάσει τον μικρό τελικό της Αγγλίας απέναντι στη Γαλλία.