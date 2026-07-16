Νταβιτασβίλι: Η αλήθεια πίσω από το… ενδιαφέρον των Γάλλων

Ο Ζούρικο Νταβιτασβίλι εξακολουθεί να βρίσκεται στη μεταγραφική λίστα του Ολυμπιακού, όμως τα σενάρια περί πρότασης 10,5 εκατ. ευρώ συν 3 εκατ. σε μπόνους δεν επιβεβαιώνονται από ελληνικές πηγές. Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν πράγματι εξετάσει σοβαρά την περίπτωσή του και έχουν κάνει διερευνητικές κινήσεις, καθώς θεωρούν τον 24χρονο Γεωργιανό μία από τις καλύτερες επιλογές για τα άκρα της επίθεσης. Ωστόσο, η Σεντ Ετιέν εμφανίζεται αμετακίνητη στις οικονομικές της απαιτήσεις, οι οποίες αγγίζουν τα 15 εκατ. ευρώ. Το ποσό αυτό δυσκολεύει σημαντικά οποιαδήποτε διαπραγμάτευση και γι’ αυτό η υπόθεση παραμένει ανοικτή, χωρίς όμως να έχει φτάσει ακόμη στο επίπεδο της τελικής διαπραγμάτευσης.

Πινέδα, ο παίκτης πιέζει για τη μεταγραφή στη Μοντερέι

Οι εξελίξεις γύρω από τον Ορμπελίν Πινέδα είναι συνεχείς, καθώς η Μοντερέι εμφανίζεται αποφασισμένη να αποκτήσει τον Μεξικανό μέσο. Ο σύλλογος του Ματίας Αλμέιδα προτίθεται να καλύψει τη ρήτρα των 8 εκατ. ευρώ, ζητώντας όμως από την ΑΕΚ να αποδεχθεί την εξόφληση σε δόσεις μέσα στους επόμενους 12 μήνες. Στο πλευρό της έχει και τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή, ο οποίος επιθυμεί να επιστρέψει στην πατρίδα του και πιέζει ώστε να βρεθεί η χρυσή τομή. Στην Ένωση γνωρίζουν τη στάση του παίκτη και καλούνται πλέον να αποφασίσουν αν θα διευκολύνουν την αποχώρησή του ή θα επιμείνουν στην άμεση καταβολή της ρήτρας.

Η απόφαση του Τολιόπουλου που άλλαξε τα δεδομένα

Οι εξελίξεις στην υπόθεση του Βασίλη Τολιόπουλου φαίνεται πως επιβεβαιώνουν όσα είχαν διαφανεί από την πρώτη στιγμή. Παρά τον έντονο θόρυβο που δημιουργήθηκε γύρω από το μέλλον του και τα σενάρια που τον ήθελαν να ακολουθεί διαφορετική πορεία, ο Έλληνας γκαρντ επέλεξε τελικά τον δρόμο της επιστροφής στον Άρη, με τη συμφωνία ανάμεσα στους «κίτρινους» και τον Παναθηναϊκό να βρίσκεται πλέον στην τελική ευθεία.

Η επιλογή του δεν βασίστηκε αποκλειστικά στο οικονομικό σκέλος. Σύμφωνα με όσα προκύπτουν, σημαντικό ρόλο έπαιξαν το αγωνιστικό πλάνο του συλλόγου, η παρουσία του Βασίλη Σπανούλη στον πάγκο, αλλά και η σχέση που δημιούργησε με τον κόσμο του Άρη στα δύο προηγούμενα χρόνια.

Την ίδια στιγμή, ο Άρης ανέβασε σημαντικά την οικονομική του πρόταση, η οποία φέρεται να φτάνει περίπου τα 1,2 εκατ. ευρώ, με τις δύο πλευρές να απομένει να διευθετήσουν τις τελευταίες λεπτομέρειες πριν από την οριστικοποίηση της μεταγραφής.

Σεντ Πάουλι, Σάλιακας και… Βρουσάι στο κάδρο

Η υπόθεση του Μανώλη Σάλιακα παραμένει ανοιχτή, αλλά δεν έχει μπει ακόμη στην τελική ευθεία. Ο λόγος είναι ότι η Σεντ Πάουλι έχει ανεβάσει τις οικονομικές της απαιτήσεις, ζητώντας ποσό που στον Ολυμπιακό θεωρούν δυσανάλογο με τα δεδομένα της περίπτωσης.

Οι «Eρυθρόλευκοι» εκτιμούν πως η ηλικία του διεθνούς μπακ (30 ετών), το γεγονός ότι το συμβόλαιό του ολοκληρώνεται σε έναν χρόνο, αλλά και η περιορισμένη συμμετοχή του την περασμένη σεζόν λόγω διαδοχικών τραυματισμών, δεν δικαιολογούν τις αξιώσεις των Γερμανών. Η αρχική πρόταση του Ολυμπιακού, που άγγιζε το 1 εκατ. ευρώ, απορρίφθηκε, με τις δύο πλευρές να αναζητούν πλέον μια συμβιβαστική λύση.

Στο λιμάνι παραμένουν αισιόδοξοι ότι θα βρεθεί κοινό έδαφος και ο Σάλιακας θα επιστρέψει στην Ελλάδα για να φορέσει τα ερυθρόλευκα. Αν, όμως, οι απαιτήσεις της Σεντ Πάουλι δεν πέσουν σε πιο ρεαλιστικά επίπεδα, τότε δεν αποκλείεται να ενεργοποιηθεί εναλλακτικό πλάνο, με τον Μάριο Βρουσάι να βρίσκεται ξανά στο προσκήνιο ως λύση για το δεξί άκρο της άμυνας. Οι επόμενες ημέρες αναμένονται καθοριστικές για την εξέλιξη της υπόθεσης.

Σκληρή υπενθύμιση την κατάλληλη στιγμή για τον Παναθηναϊκό

Η βαριά ήττα του Παναθηναϊκού στο τελευταίο φιλικό προετοιμασίας δεν περνά απαρατήρητη, όμως δεν αποτελεί και λόγο πανικού. Το 4-1 στη Βιέννη μπορεί να δημιούργησε αρνητικές εντυπώσεις, ωστόσο τα παιχνίδια αυτής της περιόδου έχουν διαφορετικό σκοπό από εκείνον των επίσημων αγώνων.

Το σημαντικότερο στοιχείο ήταν η εικόνα του πρώτου ημιχρόνου, όπου οι «πράσινοι» παρουσίασαν σοβαρές αδυναμίες στην αμυντική λειτουργία. Τα τρία γκολ που δέχθηκαν, αλλά και οι αρκετές επικίνδυνες καταστάσεις που επέτρεψαν στον αντίπαλο, ανέδειξαν προβλήματα που καλούνται να διορθώσουν άμεσα, λίγες ημέρες πριν από την ευρωπαϊκή πρεμιέρα απέναντι στην Πάκσι. Από αυτή την άποψη, το συγκεκριμένο φιλικό μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμο. Είναι προτιμότερο οι αδυναμίες να εμφανιστούν τώρα, όταν υπάρχει ακόμη χρόνος για παρεμβάσεις, παρά σε ένα επίσημο παιχνίδι όπου το κόστος θα είναι πολύ μεγαλύτερο.