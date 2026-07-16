Όλα δείχνουν πως ο Ολυμπιακός θα δίνει τους αγώνες του σε Stoiximan GBL και EuroLeague στη Sunel Arena τη νέα αγωνιστική περίοδο, καθώς οι επαφές με την ΑΕΚ βρίσκονται πλέον στο τελικό στάδιο.

Οι δύο πλευρές συζητούν εδώ και αρκετές εβδομάδες τις λεπτομέρειες της συμφωνίας, με τους πρωταθλητές Ελλάδας και Ευρώπης να αναζητούν μια προσωρινή έδρα εντός Αττικής, όσο θα βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες ανακατασκευής στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

Η ανάγκη δήλωσης έδρας στις αρμόδιες αρχές για τη νέα σεζόν επιτάχυνε τις διαδικασίες και, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Ολυμπιακός έχει επιλέξει τη Sunel Arena για τις υποχρεώσεις του σε Ελλάδα και Ευρώπη. Οι επίσημες ανακοινώσεις, όπως και η υπογραφή των σχετικών συμβάσεων, αναμένονται μέσα στις επόμενες ημέρες, αφού απομένουν ορισμένες τελευταίες λεπτομέρειες προς διευθέτηση.

Το οικονομικό σκέλος της συμφωνίας προβλέπει την καταβολή συγκεκριμένου ποσού προς την ΑΕΚ, ενώ εξετάζεται και το ενδεχόμενο η «Ένωση» να λαμβάνει μικρό ποσοστό από τα εισιτήρια των εντός έδρας αναμετρήσεων των «ερυθρόλευκων».

Παράλληλα, στο συμβόλαιο θα περιλαμβάνονται αυστηροί όροι για την προστασία των εγκαταστάσεων, ώστε να διασφαλιστεί πως τυχόν φθορές ή ζημιές θα καλύπτονται πλήρως. Επιπλέον, σε συνεργασία με τις διοργανώτριες αρχές, αναμένεται να υπάρξει ειδικός προγραμματισμός στο πρόγραμμα των αγώνων, προκειμένου Ολυμπιακός και ΑΕΚ να μη χρησιμοποιούν το ίδιο γήπεδο σε κοντινές ημερομηνίες για εγχώριες ή ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Με βάση τον υπάρχοντα σχεδιασμό, η Sunel Arena θα φιλοξενήσει τον Ολυμπιακό τουλάχιστον έως την περίοδο Δεκεμβρίου – Ιανουαρίου. Στη συνέχεια, η διάρκεια της παραμονής θα επανεξεταστεί, ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών στο ΣΕΦ και το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της πρώτης φάσης του έργου