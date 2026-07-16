Ο Άρης προχώρησε σε μία από τις μεγαλύτερες οικονομικές κινήσεις της σύγχρονης ιστορίας του, εξασφαλίζοντας την υπογραφή του Τζερεμάια Ρόμπινσον Ερλ. Ο Αμερικανός φόργουορντ υπέγραψε διετές συμβόλαιο συνεργασίας με συνολικές απολαβές που φτάνουν τα 4.000.000 δολάρια, ένα ποσό που αποτυπώνει το μέγεθος της επένδυσης των «κίτρινων».

Πρόκειται για το μεγαλύτερο συμβόλαιο που έχει δοθεί από τον Άρη στη σύγχρονη εποχή, με την τελευταία φορά που συναντά κανείς αντίστοιχα μεγέθη να απαιτεί αναδρομή στις προηγούμενες δεκαετίες, λαμβάνοντας φυσικά υπόψη και τις διαφορετικές οικονομικές συνθήκες της κάθε περιόδου.

Η διοίκηση του Άρη γνώριζε πως η απόκτηση ενός παίκτη με τα χαρακτηριστικά και την ποιότητα του 25χρονου Αμερικανού απαιτούσε σημαντική οικονομική υπέρβαση. Παρ’ όλα αυτά, αποφάσισε να επενδύσει σε έναν αθλητή που θεωρείται ικανός να αποτελέσει βασικό πυλώνα της ομάδας.

Το συμβόλαιο του Ρόμπινσον Ερλ έχει σχεδιαστεί με δεδομένη την επιθυμία του παίκτη να διατηρήσει ανοιχτή την πόρτα του ΝΒΑ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, υπάρχει σχετική πρόβλεψη αποδέσμευσης για το κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου μετά την ολοκλήρωση της πρώτης σεζόν, καθώς ο μεγάλος στόχος του Αμερικανού παραμένει η επιστροφή στις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω ενός εγγυημένου συμβολαίου.

Οι ετήσιες απολαβές του Ρόμπινσον Ερλ ανέρχονται στα 2.000.000 δολάρια, ποσό που τον καθιστά τον πιο ακριβοπληρωμένο παίκτη που έχει αποκτήσει ο Άρης εδώ και πολλά χρόνια.