Ο θρύλος του αγγλικού ποδοσφαίρου και μέλος της εθνικής ομάδας που κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο του 1966, Νόμπι Στάιλς, πέθανε από εγκεφαλική πάθηση που προκλήθηκε από τις επαναλαμβανόμενες κεφαλιές κατά τη διάρκεια της καριέρας του, σύμφωνα με την απόφαση του ιατροδικαστή που εκδόθηκε έπειτα από την ολοκλήρωση της έρευνας για τον θάνατό του.

Κατά την ακροαματική διαδικασία στο Δικαστήριο Ιατροδικαστών του Στόκπορτ αναφέρθηκε ότι ο Στάιλς, ο οποίος πέθανε τον Οκτώβριο του 2020 σε ηλικία 78 ετών, είχε κάνει περίπου 140.000 κεφαλιές σε μπάλα ποδοσφαίρου κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του πορείας.

Η εξέταση του εγκεφάλου έδειξε Αλτσχάιμερ και χρόνια τραυματική εγκεφαλοπάθεια

Όπως αναφέρει το skynews στην έρευνα παρουσιάστηκαν στοιχεία σύμφωνα με τα οποία ο πρώην ποδοσφαιριστής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ πέθανε έχοντας σοβαρή άνοια. Η εξειδικευμένη ανάλυση του εγκεφάλου του έδειξε ότι η κατάστασή του οφειλόταν τόσο στη νόσο Αλτσχάιμερ όσο και στη χρόνια τραυματική εγκεφαλοπάθεια (CTE), μια πάθηση που έχει συνδεθεί με επαναλαμβανόμενα τραύματα στο κεφάλι, όπως οι κεφαλιές στο ποδόσφαιρο.

Ο ειδικός στη νευροπαθολογία Δρ Ντάνιελ ντου Πλεσί κατέθεσε ενώπιον του δικαστηρίου ότι είναι «απόλυτα πεπεισμένος» πως οι χιλιάδες κεφαλιές που έκανε ο Στάιλς προκάλεσαν τη χρόνια τραυματική εγκεφαλοπάθειά του.

Η ανώτερη ιατροδικαστής του Νότιου Μάντσεστερ, Άλισον Ματς, τον ρώτησε ευθέως αν θεωρεί ότι οι επαναλαμβανόμενες κεφαλιές ήταν η αιτία της CTE, με τον ειδικό να απαντά καταφατικά.

Η μάχη με την άνοια και η εκστρατεία της οικογένειας

Ο Νόμπι Στάιλς έγινε γνωστός ως ένα από τα βασικά στελέχη της εθνικής Αγγλίας που κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο το 1966. Πέθανε τον Οκτώβριο του 2020, έπειτα από μακρά περίοδο ασθένειας, κατά την οποία είχε διαγνωστεί με άνοια, ενώ το 2010 είχε υποστεί και ένα παροδικό εγκεφαλικό επεισόδιο.

Μετά τον θάνατό του, η οικογένειά του ξεκίνησε εκστρατεία ζητώντας από τις ποδοσφαιρικές αρχές να προσφέρουν καλύτερη στήριξη στους πρώην ποδοσφαιριστές που αντιμετωπίζουν ανάλογα προβλήματα υγείας.

Ο γιος του, Τζον Στάιλς, έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι το ποδόσφαιρο «σκότωσε» τον πατέρα του.

Ο Στάιλς αγωνίστηκε 28 φορές με την εθνική Αγγλίας και πραγματοποίησε σχεδόν 400 συμμετοχές με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Ωστόσο, αναγκάστηκε να πουλήσει τα μετάλλιά του προκειμένου να καλύψει τα έξοδα της θεραπείας του για την άνοια.

Γιατί διατάχθηκε πλήρης έρευνα για τον θάνατό του

Την περασμένη Παρασκευή, ο ιατροδικαστής της περιοχής του Νότιου Ευρύτερου Μάντσεστερ, Κρις Μόρις, δήλωσε στο Δικαστήριο Ιατροδικαστών του Στόκπορτ ότι ο Δρ Ντάνιελ ντου Πλεσί είχε εξετάσει δείγματα και ιατρικά αρχεία του Στάιλς και κατέληξε πως, λόγω της φύσης του τραυματισμού, ήταν απαραίτητη η διενέργεια πλήρους έρευνας για τον θάνατό του.

Όπως ανέφερε ο Μόρις, για λόγους που «δεν είναι απολύτως σαφείς», ο θάνατος του Στάιλς δεν είχε γνωστοποιηθεί τότε στην υπηρεσία των ιατροδικαστών για διερεύνηση. Η διαδικασία ξεκίνησε τελικά έπειτα από πληροφορίες που προσκόμισε η οικογένεια του πρώην ποδοσφαιριστή.

Ο ίδιος επισήμανε ότι ο Δρ Ντάνιελ ντου Πλεσί προσδιόρισε ως αιτία θανάτου τη νόσο Αλτσχάιμερ, ενώ υπογράμμισε πως στον θάνατό του συνέβαλε και προχωρημένου σταδίου χρόνια τραυματική εγκεφαλοπάθεια (CTE).

«Με βάση αυτή την αιτία θανάτου, και ιδιαίτερα επειδή περιλαμβάνεται τραυματική βλάβη, είμαι ικανοποιημένος ότι απαιτείται πλήρης έρευνα για τον θάνατο του κ. Στάιλς», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι αγωγές κατά των ποδοσφαιρικών αρχών και η επιστημονική διαμάχη

Ο Τζον Στάιλς, επικεφαλής της ομάδας Football Families for Justice (FFJ), συγκαταλέγεται ανάμεσα σε δεκάδες πρώην ποδοσφαιριστές και οικογένειές τους που έχουν καταθέσει αγωγές κατά της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας Αγγλίας (FA), της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας Ουαλίας και της Αγγλικής Football League.

Οι ενάγοντες υποστηρίζουν ότι οι αρμόδιοι φορείς του ποδοσφαίρου επέδειξαν αμέλεια και παραβίασαν το καθήκον φροντίδας απέναντι στους πρώην ποδοσφαιριστές.

Τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους, οι δικηγόροι της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας Αγγλίας υποστήριξαν ενώπιον του Ανώτατου Δικαστηρίου ότι δεν έχει αποδειχθεί επιστημονικά πως οι κεφαλιές ή οι «περιστασιακές» διασείσεις μπορούν να οδηγήσουν σε μόνιμη εγκεφαλική βλάβη.

Ωστόσο, μελέτη του 2019, η οποία συγχρηματοδοτήθηκε από την FA και την Ένωση Επαγγελματιών Ποδοσφαιριστών (PFA), διαπίστωσε ότι οι ποδοσφαιριστές είχαν 3,5 φορές περισσότερες πιθανότητες να πεθάνουν από νευροεκφυλιστικές ασθένειες σε σχέση με άτομα του γενικού πληθυσμού ίδιας ηλικίας.

Στο μεταξύ, η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία Αγγλίας προχωρά σταδιακά στην κατάργηση των κεφαλιών στο παιδικό ποδόσφαιρο για ηλικίες έως και κάτω των 11 ετών, με την εφαρμογή του μέτρου να ολοκληρώνεται έως το 2026.