Οι συζητήσεις ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Άρη για την περίπτωση του Βασίλη Τολιόπουλου συνεχίζονται, με τις δύο πλευρές να βρίσκονται πλέον σε φάση διαπραγμάτευσης για την ολοκλήρωση της συμφωνίας.

Το όνομα του Έλληνα γκαρντ παραμένει ψηλά στην επικαιρότητα, καθώς τόσο οι «κίτρινοι» όσο και ο ίδιος ο παίκτης βλέπουν θετικά το ενδεχόμενο επιστροφής του στη Θεσσαλονίκη. Ο Άρης θεωρεί τον Τολιόπουλο μια σημαντική λύση για την περιφερειακή του γραμμή, ενώ ο Βασίλης Σπανούλης φέρεται να επιθυμεί έντονα την απόκτησή του, προκειμένου να ενισχύσει την ομάδα με έναν Έλληνα παίκτη που μπορεί να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο.

Από την πλευρά του, ο Τολιόπουλος εμφανίζεται θετικός στην προοπτική αυτή, καθώς στον Άρη αναμένεται να βρει έναν ρόλο με μεγαλύτερες ευθύνες, ενώ παράλληλα οι οικονομικές απολαβές του προβλέπεται να είναι σημαντικά αυξημένες σε σχέση με το προηγούμενο συμβόλαιό του.

Οι επαφές ανάμεσα στις δύο ομάδες έχουν φτάσει σε σημείο όπου φαίνεται να υπάρχει κοινή βάση για το οικονομικό σκέλος της μετακίνησης. Ωστόσο, η τελική συμφωνία δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, καθώς απομένουν κάποιες λεπτομέρειες προκειμένου να δοθεί το οριστικό «πράσινο φως».

Παρόλα αυτά, το κλίμα που υπάρχει γύρω από τη συγκεκριμένη υπόθεση είναι θετικό, αφού όλες οι πλευρές φαίνεται να επιθυμούν την ολοκλήρωση του deal. Ο Άρης θέλει να επαναφέρει έναν παίκτη που γνωρίζει καλά και μπορεί να αποτελέσει βασικό κομμάτι του πλάνου του, ενώ ο Παναθηναϊκός είναι έτοιμος να προχωρήσει στην παραχώρησή του εφόσον ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του.

Μάλιστα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, το ποσό της συμφωνίας αναμένεται να ξεπεράσει το 1 εκατ. ευρώ. Οι εξελίξεις αναμένονται άμεσα, με στόχο να κλείσει και τυπικά η μετακίνηση του Βασίλη Τολιόπουλου στον Άρη.