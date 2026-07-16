Ένα βίντεο με ένα ζευγάρι από τη Νότια Αφρική να διαπληκτίζεται κατά τη διάρκεια αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου έχει γίνει viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με εκατομμύρια χρήστες να προσπαθούν να καταλάβουν τι προκάλεσε την έντονη λογομαχία. Τώρα, μια ειδικός στην ανάγνωση χειλιών υποστηρίζει ότι αποκρυπτογράφησε όσα ειπώθηκαν μεταξύ τους.

Η στιγμή που ξεκίνησε ο καβγάς στις εξέδρες

Το βίντεο καταγράφει το ζευγάρι να κρατά σημαίες κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της Νότιας Αφρικής με τη Νότια Κορέα στο Μοντερέι. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, οι δυο τους αρχίζουν να λογομαχούν, όταν ο άνδρας φαίνεται να κοιτάζει το κινητό του τηλέφωνο.

Η ένταση συνεχίζεται, με τους δύο να ανταλλάσσουν κουβέντες, ενώ κάτι φαίνεται να εκνευρίζει ιδιαίτερα τον άνδρα. Ακόμη και όταν η γυναίκα κάθεται στη θέση της, δείχνοντας ότι θέλει να απομακρυνθεί από τη συζήτηση, εκείνος γυρίζει επανειλημμένα προς το μέρος της, με τρόπο που μοιάζει εκνευρισμένος και συγκρουσιακός.

How can I file a divorce for someone else?😭😭😭😂 pic.twitter.com/ENiDNfhUCf — Blissful✨ (@ghostinheel) July 12, 2026

Τι υποστηρίζει η ειδικός στην ανάγνωση χειλιών

Αν και αρχικά δεν ήταν γνωστό τι ακριβώς ειπώθηκε, η επαγγελματίας αναλύτρια και ειδικός στην ανάγνωση χειλιών Νίκολα Χίκλινγκ, η οποία συνεργάστηκε με την Covers, εκτιμά ότι κατάφερε να αποκωδικοποιήσει τη συνομιλία, όπως αναφέρει η Daily Mail.

Σύμφωνα με την ίδια, η γυναίκα, η οποία φορούσε φόρεμα, χτύπησε κατά λάθος με τη σημαία της το μικρό αγόρι που καθόταν δίπλα της και έσπευσε να ζητήσει συγγνώμη. Αφού άρχισε να κουνά τη σημαία προς την αντίθετη κατεύθυνση, παρατήρησε ότι ο σύντροφός της κοιτούσε το κινητό του, πριν εκείνος της δείξει τι εμφανιζόταν στην οθόνη.

Όπως εκτιμά η Χίκλινγκ, ο άνδρας της είπε: «Δεν υπάρχει τίποτα να δεις. Τα παιδιά έβγαλαν φωτογραφίες και τις έστειλαν».

Η γυναίκα φέρεται να τον ρώτησε: «Γιατί κοιτάζεις;», με τον άνδρα να απαντά: «Δεν κοιτάζω άλλες γυναίκες».

Η ένταση κορυφώθηκε μπροστά στις κάμερες

Σύμφωνα με την ανάλυση της ειδικού, η συζήτηση συνεχίστηκε για λίγη ώρα, μέχρι που ο άνδρας είπε: «Ίσως γι’ αυτό να μην αναφέρω πράγματα», με τη γυναίκα να απαντά: «Αρκετά».

Στο τέλος του βίντεο, ο άνδρας φαίνεται να της λέει: «Σκάσε», ενώ εκείνη απαντά: «Έχω κουραστεί που συνέχεια τσακώνεσαι».

Οι αντιδράσεις στα social media

Το βίντεο δημοσιεύτηκε αρχικά στο TikTok, όμως γρήγορα εξαπλώθηκε και σε άλλες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας πλήθος σχολίων και εικασιών για την αιτία της έντονης αντιπαράθεσης.

«Πώς μπορώ να καταθέσω αίτηση διαζυγίου για λογαριασμό κάποιου άλλου;», έγραψε ένας χρήστης στο X.

Άλλος σχολίασε σκωπτικά: «Το διαζύγιο ήρθε από το πουθενά».

Ένας ακόμη χρήστης ανέφερε: «Οι άνδρες τα καταστρέφουν όλα! Είμαι σίγουρος ότι της λέει πως χαλάει τη μέρα σε όλους και γιατί πρέπει να είναι έτσι».

Κάποιοι υπέθεσαν ότι ο άνδρας κοιτούσε στοιχήματα για την έκβαση του αγώνα, ενώ άλλοι θεώρησαν πιθανό το ενδεχόμενο απιστίας.

Παράλληλα, αρκετοί χρήστες σχολίασαν και τον άνθρωπο πίσω από την κάμερα, χαρακτηρίζοντάς τον «αδιάκριτο», επειδή συνέχισε να εστιάζει επίμονα στο ζευγάρι καθ’ όλη τη διάρκεια του καβγά.