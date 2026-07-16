Η άφιξη του Πέδρο Μαρτίνεθ στον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης σηματοδοτεί μια νέα σελίδα για τη «Βασίλισσα», η οποία έχει ήδη ξεκινήσει τον σχεδιασμό της επόμενης ημέρας. Οι Μαδριλένοι καλούνται να πάρουν σημαντικές αποφάσεις, τόσο σε επίπεδο ανανέωσης του ρόστερ όσο και ενόψει μιας σεζόν με ακόμη μεγαλύτερες απαιτήσεις.

Οι αλλαγές έχουν ήδη αρχίσει να δημιουργούν συζητήσεις. Η αποχώρηση του Άλεξ Λεν, η δυσαρέσκεια που φέρεται να υπάρχει από την πλευρά του Μάριο Χεζόνια και η γενικότερη κινητικότητα γύρω από την ομάδα έχουν ανοίξει σενάρια ακόμη και για παίκτες που θεωρούνται σημεία αναφοράς.

Ένα από τα ονόματα που βρέθηκαν στο επίκεντρο είναι αυτό του Φακούντο Καμπάτσο. Ο Αργεντινός γκαρντ δεσμεύεται με συμβόλαιο μέχρι το 2027, ωστόσο η ύπαρξη ρήτρας αποδέσμευσης έχει κάνει αρκετές ομάδες να παρακολουθούν την περίπτωσή του.

Μεταξύ αυτών έχει αναφερθεί και ο Παναθηναϊκός, ο οποίος φέρεται να εξετάζει την αγορά για κορυφαίες λύσεις. Ωστόσο, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα από το εξωτερικό, το ενδιαφέρον γύρω από τον Καμπάτσο δεν σημαίνει απαραίτητα ότι ο παίκτης βρίσκεται κοντά στην έξοδο από τη Μαδρίτη.

Ο Αργεντινός σταρ θέλει να εξασφαλίσει την παραμονή του στον σύλλογο και φαίνεται πως χρησιμοποιεί το ενδιαφέρον της αγοράς ως διαπραγματευτικό εργαλείο για μια νέα συμφωνία.

Η αποχώρηση του Καμπάτσο από τη Ρεάλ αυτή τη στιγμή μοιάζει εξαιρετικά δύσκολη. Ο ίδιος έχει ξεκαθαρίσει με τη στάση του ότι η προτεραιότητά του είναι να συνεχίσει να φορά τη φανέλα της «Βασίλισσας» και να αποτελέσει έναν από τους ηγέτες της νέας εποχής.